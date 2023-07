Gorakhpur News: जालसाज ने पार्सल छोड़वाने के नाम पर महिला के उड़ाए जेवर, बेटे का दोस्त बन वारदात को दिया अंजाम

बेटे का दोस्त बताकर जालसाज ने महिला के जेवर उड़ा दिए। वारदात गोरखपुर जिले के सोनबरसा बाजार फोरलेन पर हुई। जालसाज के बातों में आकर महिला उसकी बाइक पर बैठकर कुछ दूर फोरलेन पर पहुंची तो बाइक से उतारकर वह पार्सल छोड़वाने के लिए रुपये मांगने लगा। इसी दौरान महिला को गुमराह कर उनके जेवर लिया और वहां से फरार हो गया।

जालसाज ने पार्सल छोड़वाने के नाम पर महिला के उड़ाए जेवर। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। एम्स थाना क्षेत्र के सोनबरसा बाजार फोरलेन पर बाइक सवार जालसाज ने वृद्ध महिला का जेवर उड़ा दिया। उसने खुद को महिला के बेटे का दोस्त बताया। इसके बाद पार्सल छोड़वाने के नाम पर घटना को अंजाम दिया। महिला ने थाना चौकी पर तहरीर दी है। यह है पूरा मामला बेलवा खुर्द की सोनमती देवी ने तहरीर दी है कि घर से फोरलेन के रास्ते खेत की तरफ जा रही थी। इसी दौरान बाइक से एक युवक आया और बेटे प्रमोद का नाम लेते हुए कहा कि वह हैदराबाद में उसके साथ काम करता है। उसने सोने, चांदी का जेवर व कुछ सामान पार्सल भेजा है। वह पैसा लेकर छुड़ाने जा रहा है। उसकी बातों पर विश्वास हो गया। इसके बाद वह बाइक पर बैठाकर जगदीशपुर कोनी से गोरखपुर बाईपास लेकर गया, वहां पर उसने बाइक से नीचे उतारकर पार्सल छुड़ाने के लिए पैसा मांगने लगा। बातों में आकर एक जोड़ा सोने का टप्स, सोने की अंगूठी, सोने का मंगलसूत्र, एक जोड़ी पायल उतारकर महिला ने दे दिया। कुछ देर उसका इंतजार की, लेकिन वह नहीं आया। उचक्कों ने की 10 हजार की ठगी जुट मिल परिसर स्थित सेंट्रल बैंक से 10 हजार निकालकर घर जा रहे डोमहरमाफी के आसवरन से उचक्कों ने ठगी कर ली। उन्होंने पुलिस को इस तहरीर दी है। रुपये निकालकर जाते समय बाइक से दो युवक आए और बोले कि बैंक में हस्ताक्षर गलत हो गया है, पांच-पांच सौ के जो नोट निकाले हैं उसे दे दें। इसके बाद बैंक आने की बात कहते हुए बाइक से चले गए। बैंक पहुंचने पर कर्मचारियों ने बताया कि उनके द्वारा किसी को नहीं भेजा गया है। रेस्टोरेंट से सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर व अन्य सामान चोरी पिपराइच थानाक्षेत्र के बैलो स्थित एक रेस्टोरेंट में गुरुवार की रात पीछे की दीवार तोड़कर अंदर घुसे चोर सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर, बर्तन समेत अन्य सामान चुरा ले गए। रेस्टोरेंट संचालक ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। गुलरिहा थानाक्षेत्र के परसौना के मोहम्मद अकरम खान का रेस्टोरेंट बैलो चौराहे पर है। उनका कहना है कि रात 10 बजे रेस्टोरेंट बंद कर घर चले गए। शुक्रवार को सुबह नौ बजे खोलने पर पीछे की दीवार टूटी मिली और सामान गायब थे।

