मृत व्यक्तियों को ‘जिंदा’ दिखाकर जारी कराया आदेश, पेशकार समेत पांच पर केस

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। भूमि हड़पने के लिए मृत व्यक्तियों को ‘ज़िंदा’ दिखाकर उनके नाम से नोटिस और आदेश जारी करा लिया गया। पीड़ित ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर राजस्व अभिलेखों में हेरफेर करने और भूमि हड़पने की साज़िश रचने का आरोप लगाया। कोर्ट के आदेश पर कैंट थाना पुलिस ने राजस्व निरीक्षक, एसडीएम सदर कार्यालय के पेशकार सहित पांच लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है।

गीडा के गुरौली बुजुर्ग में रहने वाले मुसाफिर निषाद ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में कहा है कि गाटा संख्या 98 और 99 की भूमि उनके नाम पैतृक और बैनामा के आधार पर दर्ज है। गांव के व्यास मौर्य, सम्राट मौर्य और दुर्गावती मौर्य की गाटा संख्या 100 में भूमि है।