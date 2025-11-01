गोरखपुर के सूर्यकुंड धाम सरोवर में गंदगी से मर रही मछलियां, श्रद्धालुओं में आक्रोश
गोरखपुर के सूर्यकुंड धाम सरोवर में गंदगी के कारण मछलियाँ मर रही हैं, जिससे श्रद्धालु नाराज़ हैं। सूर्यकुंड धाम जीर्णोद्धार समिति ने प्रशासन से सफाई अभियान चलाने की मांग की है। मत्स्य विभाग ने पानी को दूषित बताया है। नगर निगम ने सफाई कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन श्रद्धालुओं ने सरोवर को प्रदूषण मुक्त करने के लिए स्थायी समाधान की मांग की है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सूर्यकुंड धाम सरोवर में लगातार मछलियों की मौत से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि सरोवर में फैली गंदगी और दूषित पानी के कारण मछलियां बड़ी संख्या में मर रही हैं। शुक्रवार को सूर्यकुंड धाम जीर्णोद्धार समिति ने जिला प्रशासन और नगर आयुक्त को पत्र देकर तत्काल सफाई अभियान चलाने की मांग की।
मत्स्य विभाग के कार्यपालक अधिकारी संतोष राम ने बताया कि सरोवर का पानी गंदगी के कारण पूरी तरह हरा हो गया है। एक तिहाई पानी को निकालकर सफाई कराकर स्वच्छ पानी भरना जरूरी है।
सूर्यकुंड धाम जीर्णोद्धार समिति के अध्यक्ष अमरदीप गुप्ता और समिति के सचिव शीतल कुमार मिश्रा ने बताया कि जैसे ही शरद ऋतु की शुरुआत होती है, सरोवर में मछलियों के मरने का सिलसिला शुरू हो जाता है। पिछले वर्ष भी ऐसा हुआ था। तब नगर निगम से शिकायत की गई थी।
नगर निगम ने शुक्रवार को सरोवर से दूषित पानी निकालने के लिए दो इलेक्ट्रिक पंप और एक पंपसेट लगाया। निगम कर्मी स्वच्छ पानी भरने की प्रक्रिया में जुटे हैं। हालांकि शुक्रवार को दो दर्जन से अधिक मछलियां मर गईं।
इस दौरान पार्षद जयंत निषाद, पंडित विजय दुबे, अशोक, राधेश्याम सिंह, विशाल कटारिया सहित कई लोग मौजूद रहे। श्रद्धालुओं ने मांग की कि सूर्यकुंड धाम सरोवर को प्रदूषण मुक्त कर मछलियों और पर्यावरण की रक्षा के लिए स्थायी व्यवस्था की जाए।
