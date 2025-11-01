गोरखपुर के सूर्यकुंड धाम सरोवर में गंदगी से मर रही मछलियां, श्रद्धालुओं में आक्रोश

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सूर्यकुंड धाम सरोवर में लगातार मछलियों की मौत से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि सरोवर में फैली गंदगी और दूषित पानी के कारण मछलियां बड़ी संख्या में मर रही हैं। शुक्रवार को सूर्यकुंड धाम जीर्णोद्धार समिति ने जिला प्रशासन और नगर आयुक्त को पत्र देकर तत्काल सफाई अभियान चलाने की मांग की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मत्स्य विभाग के कार्यपालक अधिकारी संतोष राम ने बताया कि सरोवर का पानी गंदगी के कारण पूरी तरह हरा हो गया है। एक तिहाई पानी को निकालकर सफाई कराकर स्वच्छ पानी भरना जरूरी है। सूर्यकुंड धाम जीर्णोद्धार समिति के अध्यक्ष अमरदीप गुप्ता और समिति के सचिव शीतल कुमार मिश्रा ने बताया कि जैसे ही शरद ऋतु की शुरुआत होती है, सरोवर में मछलियों के मरने का सिलसिला शुरू हो जाता है। पिछले वर्ष भी ऐसा हुआ था। तब नगर निगम से शिकायत की गई थी।