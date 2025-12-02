Language
    गोरखपुर-सोनौली मार्ग पर बाइक की टक्कर के बाद अज्ञात वाहन ने बुजुर्ग को कुचला, मौत

    By Jitendra Pandey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 04:26 PM (IST)

    संवाद सूत्र, जंगल कौड़िया (गोरखपुर)। गोरखपुर-सोनौली मार्ग पर रायपुर गांव के सामने सोमवार की शाम पैदल जा रहे बुजुर्ग को बाइक सवार ने टक्कर मार दी। इसके बाद पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने बुजुर्ग को कुचल दिया। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस हादसे में बाइक सवार को भी चोटें आई। पीपीगंज थाना पुलिस ने उसे सीचसी जंगल कौड़िया भेजा।

    रायपुर के गुलाब साहनी शाम को सड़क किनारे पैदल जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक सवार ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार भी अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर पड़ा और गुलाब साहनी भी दूर जा गिरे। तभी एक अज्ञात चार पहिया वाहन उनके ऊपर से गुजरते हुए कुचल दिया। जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

    वहीं घटना के बाद चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया। थाना प्रभारी अरुण सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सीसी कैमरे से चार पहिया वाहन की तलाश की जा रही है।