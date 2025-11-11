कॉल डिटेल से मिलेगा फर्जी IAS के सहयोगियों का सुराग, 99.09 लाख रुपये बरामदगी के बाद तेज हुई जांच

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रेलवे स्टेशन पर 99.09 लाख रुपये के साथ पकड़े गए मोकामा के व्यापारी मुकुंद माधव से पूछताछ करने के बाद पुलिस फर्जी आइएएस गौरव कुमार की सरगर्मी से तलाश कर रही है।क्राइम ब्रांच की टीम ने जालसाज के कई संभावित ठिकानों पर छापेमारी की लेकिन सुराग नहीं मिला।अब उसके डिजिटल रिकार्ड, मोबाइल फोन नंबर और काल डिटेल खंगालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

पुलिस की माने तो फर्जी अधिकारी बनकर ठगी करने वाला यह नेटवर्क बेहद संगठित ढंग से काम करता था। गौरव कुमार ने न केवल सरकारी महकमों में अपने संपर्कों का झूठा दावा किया, बल्कि खुद को 2022 बैच का आइएएस अधिकारी बताते हुए कई लोगों से नौकरी, ठीका दिलाने के नाम पर ठगी की है।गौरव कुमार अपने साथ दो लोगों को ओएसडी और निजी सचिव बताकर रखता था।