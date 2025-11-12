गोरखपुर में फर्जी IAS गौरव कुमार की मुश्किलें बढ़ीं, युवती ने दर्ज कराई शिकायत

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। फर्जी आइएएस गौरव कुमार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मंगलवार को शिकायत लेकर पुलिस कार्यालय पहुंची युवती ने बताया कि गौरव कुमार ने शादी करने का झांसा देकर ठगा है।खुद को 2022 बैच का आइएएस अधिकारी बता उसने नजदीकी बढ़ाई थी।

युवती ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि दो माह पहले इंटरनेट मीडिया पर एक व्यक्ति से उसकी पहचान हुई, जिसने खुद को आइएएस गौरव कुमार (2022 बैच) बताया। बातचीत के दौरान उसने कई सरकारी योजनाओं, विभागीय ठेकों और नियुक्तियों की बात की।

उसने युवती से कहा कि वह प्रधानमंत्री कार्यालय व शिक्षा मंत्रालय से जुड़ा है।धीरे-धीरे बातचीत बढ़ने पर गौरव ने शादी का प्रस्ताव दे दिया। उसने कई बार वीडियो काल पर खुद को सरकारी दफ्तर के बैकग्राउंड में दिखाया।लाल-नीली बत्ती लगी गाड़ियां दिखाकर यह भरोसा दिलाया कि वह आइएएस अधिकारी है।युवती ने बताया कि रविवार की रात में अज्ञात नंबर से काल कर गौरव ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि उसके विरुद्ध साजिश हो रही है।

जब उसने इंटरनेट मीडिया पर गौरव कुमार के नाम से खोजबीन की तो पता चला कि इस नाम का कोई आइएएस अधिकारी नहीं है।युवती ने पुलिस को जालसाज मोबाइल फोन नंबर, चैट और काल रिकार्ड अपने कब्जे में ले लिए हैं।

एसपी सिटी अभिनव त्यागी के अनुसार फर्जी आइएएस गौरव कुमार के विरुद्ध नई शिकायत दर्ज की गई है।काल डिटेल, मोबाइल लोकेशन और इंटरनेट मीडिया प्रोफाइल के जरिए उसकी गतिविधियों का पता लगाया जा रहा है। चार टीमें उसकी तलाश में लगी हैं।