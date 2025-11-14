Language
    फर्जी IAS ने लखनऊ में भी बनाया था ठिकाना, तलाश में टीम रवाना

    By Satish Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 07:59 AM (IST)

    गोरखपुर पुलिस फर्जी आईएएस गौरव कुमार की तलाश कर रही है, जो नौकरी और ठेका दिलाने के नाम पर लोगों को ठगता था। उसकी लोकेशन लखनऊ में मिली है। गौरव खुद को 2022 बैच का आईएएस बताता था और उसने कई लोगों को धोखा दिया है। एक युवती ने भी उस पर यौन शोषण का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने लखनऊ में उसकी तलाश तेज कर दी है।

    नौकरी व ठीका दिलाने के नाम पर की है करोड़ों की ठगी

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नौकरी व ठीका दिलाने का झांसा देकर ठगने वाले फर्जी आइएएस गौरव कुमार की तलाश में पुलिस की टीम एक सप्ताह से छापेमारी कर रही हैं।साइबर सेल व क्राइम ब्रांच की जांच में उसकी लोकेशन लखनऊ में मिली है। अधिकारियों ने तलाश में एक टीम लखनऊ रवाना कर दी है।

    रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार की सुबह 99.09 लाख रुपये के साथ पकड़े गए मोकामा के व्यापारी मुकुंद माधव द्वारा दिए गए इनपुट के आधार पर पुलिस की नज़र अब फर्जी आइएएस गौरव कुमार पर टिकी है, जो पिछले कई महीनों से लोगों को उच्च पदों और सरकारी ठेकों का लालच देकर करोड़ों रुपये ऐंठ चुका है।

    गौरव कुमार खुद को 2022 बैच का आईएएस अधिकारी बताता था। उसके झांसे में कई लोग आ चुके हैं। इतना ही नहीं, पटना में उसके खिलाफ शादी का झांसा देकर एक युवती के शोषण का मामला भी दर्ज है। इसी बीच मंगलवार को पुलिस कार्यालय पहुंची एक युवती ने भी उसी पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की।

    युवती का कहना था कि रविवार को गौरव ने उसे एक अनजान नंबर से कॉल कर संपर्क किया। पुलिस ने जब उस नंबर को ट्रेस किया तो उसकी लोकेशन लखनऊ में सक्रिय मिली। इसके बाद गोरखपुर पुलिस ने तुरंत लखनऊ पुलिस से संपर्क किया और एक विशेष टीम लखनऊ रवाना कर दी।