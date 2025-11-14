फर्जी IAS ने लखनऊ में भी बनाया था ठिकाना, तलाश में टीम रवाना

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नौकरी व ठीका दिलाने का झांसा देकर ठगने वाले फर्जी आइएएस गौरव कुमार की तलाश में पुलिस की टीम एक सप्ताह से छापेमारी कर रही हैं।साइबर सेल व क्राइम ब्रांच की जांच में उसकी लोकेशन लखनऊ में मिली है। अधिकारियों ने तलाश में एक टीम लखनऊ रवाना कर दी है।

रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार की सुबह 99.09 लाख रुपये के साथ पकड़े गए मोकामा के व्यापारी मुकुंद माधव द्वारा दिए गए इनपुट के आधार पर पुलिस की नज़र अब फर्जी आइएएस गौरव कुमार पर टिकी है, जो पिछले कई महीनों से लोगों को उच्च पदों और सरकारी ठेकों का लालच देकर करोड़ों रुपये ऐंठ चुका है।