गोरखपुर में इन सात स्थानों पर लगेंगे ई-वी चार्जिंग स्टेशन, TATA पावर के प्रस्ताव को दी गई मंजूरी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नगर निगम अब ई-वी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। टाटा पावर और निटकान कंपनी की ओर से शहर के 30 से ज्यादा स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। फिलहाल सात स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन को नगर निगम की ओर से स्वीकृति देने की कवायद शुरू कर दी गई है। हालांकि यहां वाहनों को चार्ज कराने के दौरान लोगों को पेट्रोल पंप जैसी कोई सुविधा नहीं मिलेगी।

टाटा पावर और निटकान की ओर से मिले प्रस्ताव के क्रम में नगर निगम ने फिलहाल टाटा पावर के दो स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। इनमें से एक चार्जिंग स्टेशन सिस्टम एयरपोर्ट पर और दो मल्टीलेवल पार्किंग में लगाए जाएंगे। वहीं, निगम के द्वारा निटकान कंपनी को गोरखनाथ मंदिर रोड पर स्थान दिया जा रहा है।

जल्द ही शहर के सात प्रमुख स्थानों पर ये ई-वी चार्जिंग स्टेशन काम करना शुरू कर देंगे। इस कदम से ई-वाहन चालकों की चार्जिंग से जुड़ी दिक्कतें दूर होंगी और स्वच्छ, पर्यावरण अनुकूल परिवहन प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा। ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने वाला यह कदम गोरखपुर को हरित और आधुनिक तकनीक से लैस शहर बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।