गोरखपुर में एथेनॉल से भरा टैंकर फोरलेन पर अनियंत्रित होकर पलटा, 5 घंटे थमी रही वाहनों की रफ्तार

जागरण संवाददाता, सहजनवा, (गोरखपुर)। एथेनॉल से भरा टैंकर शुक्रवार की दोपहर कालेसर-जगदीशपुर फोरलेन पर अनियंत्रित होकर पलट गया। टैंकर में करीब 30 हजार लीटर एथेनॉल होने की जानकारी मिलते ही पुलिस ने लखनऊ की तरफ जाने वाली लेन पर आवागमन बंद करा दिया।

रिसाव की वजह से आग लगने की आशंका को देखते हुए फायर ब्रिगेड की टीम टैंकर के सीधा होने तक पानी की धार डालकर उसे ठंडा करता रहा। टैंकर के नजदीक मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगाने के साथ ही एहतियातन बिजली आपूर्ति भी बंद करा दी गई।

हादसा शुक्रवार दोपहर दो बजे बाघागाड़ा से करीब 200 मीटर पश्चिम, तेनुआ टोल प्लाजा की ओर हुआ। टैंकर संख्या NL 01 AH 3024 का चालक असम के पुरानी विजनी सिरांग निवासी 29 वर्षीय मुस्लिम अली गुवाहाटी से एथेनॉल लेकर शाहजहांपुर जा रहा था। अचानक नियंत्रण खोने के बाद तेज रफ्तार टैंकर सड़क किनारे पलट गया।

टैंकर में चालक फंस गया था, जिसे पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाला। ज्वलनशील पदार्थ से भरे टैंकर के पलटते की सूचना मिलते ही आसपास के गांव में रहने वाले लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। गीडा थाना पुलिस ने तत्काल सुरक्षा घेरा बनाकर सभी को दूर कर दिया।

पुलिसकर्मी लगातार लोगों को टैंकर के पास नहीं जाने की हिदायत देते रहे। फायर ब्रिगेड की टीम ने टैंकर पर लगातार पानी की धार डालना शुरू किया। ज्वलनशील एथेनॉल के कारण तापमान बढ़ने और आग लगने की आशंका को देखते हुए टैंकर को ठंडा रखना जरूरी था। फायरकर्मी लगातार इस काम में जुटे रहे। शाम पांच बजे लखनऊ की तरफ जाने वाली लेन पर वाहनों का आवागमन रोक दिया गया।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के सेफ्टी सुपरवाइजर बुजेश सिंह, टेक्निकल इंचार्ज सुरेंद्र नाथ और सेफ्टी सुपरवाइजर हरीमोहन भी मौके पर पहुंचे। टीम ने टैंकर की स्थिति का जायजा लिया और संभावित रिसाव को देखते हुए सुरक्षा उपायों की निगरानी की।