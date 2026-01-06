12 फरवरी को हड़ताल पर रहेंगे विद्युत कर्मी, निजीकरण और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के विरोध में लिया फैसला

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। निजीकरण और इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 के विरोध में बिजली निगम के अभियंता व कर्मचारी 12 फरवरी को हड़ताल करेंगे। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने इसका ऐलान किया है। हड़ताल को देशव्यापी बनाने के लिए नौ जनवरी को 10 केंद्रीय यूनियनों की नई दिल्ली में बैठक होने जा रही है। समिति के संयोजक पुष्पेंद्र सिंह ने मोहद्दीपुर स्थित हाइडिल कॉलोनी में कहा कि बिजली के निजीकरण के अलावा श्रम संहिता के विरोध में, निविदाकर्मियों को नियमित कराने, पुरानी पेंशन की बहाली, सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण के विरोध भी मुख्य मुद्दे हैं।

इसके लिए सभी सेक्टर के कर्मचारी और श्रमिक एक दिन की हड़ताल करेंगे। जीवेश नंदन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चल रही बिजली के निजीकरण की प्रक्रिया अब राष्ट्रीय बहस और चिंता का विषय बन है। पूरे देश के बिजलीकर्मियों की उत्तर प्रदेश के घटनाक्रमों पर नजर है। सभी एकजुट हैं।