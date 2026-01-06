Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    12 फरवरी को हड़ताल पर रहेंगे विद्युत कर्मी, निजीकरण और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के विरोध में लिया फैसला

    By Durgesh Tripathi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 10:00 AM (IST)

    बिजली निगम के अभियंता व कर्मचारी 12 फरवरी को निजीकरण और इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 के विरोध में हड़ताल करेंगे। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। निजीकरण और इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 के विरोध में बिजली निगम के अभियंता व कर्मचारी 12 फरवरी को हड़ताल करेंगे। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने इसका ऐलान किया है।

    हड़ताल को देशव्यापी बनाने के लिए नौ जनवरी को 10 केंद्रीय यूनियनों की नई दिल्ली में बैठक होने जा रही है। समिति के संयोजक पुष्पेंद्र सिंह ने मोहद्दीपुर स्थित हाइडिल कॉलोनी में कहा कि बिजली के निजीकरण के अलावा श्रम संहिता के विरोध में, निविदाकर्मियों को नियमित कराने, पुरानी पेंशन की बहाली, सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण के विरोध भी मुख्य मुद्दे हैं।

    इसके लिए सभी सेक्टर के कर्मचारी और श्रमिक एक दिन की हड़ताल करेंगे। जीवेश नंदन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चल रही बिजली के निजीकरण की प्रक्रिया अब राष्ट्रीय बहस और चिंता का विषय बन है। पूरे देश के बिजलीकर्मियों की उत्तर प्रदेश के घटनाक्रमों पर नजर है। सभी एकजुट हैं।

    जितेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि लगातार 404 दिन से चल रहे आंदोलन के क्रम में बिजलीकर्मी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। संकल्प लिया है कि जब तक निजीकरण का निर्णय वापस नहीं लिया जाता और उत्पीड़नात्मक कार्रवाई समाप्त नहीं की जाती, आंदोलन जारी रहेगा।

    यह भी पढ़ें- UP में अब बिजली महंगी कर स्मार्ट प्रीपेड मीटर की लागत वसूलने की तैयारी, पावर कॉरपोरेशन ने ARR में प्रस्तावित किए 4 हजार करोड़ 