गोरखपुर में शराबी बेटे ने मां को दी गाली, पिता को चाकू मारकर किया घायल

संवाद सूत्र, बड़हलगंज। मरवट गांव में गुरुवार को शराबी बेटे ने पिता को चाकू मारकर घायल कर दिया। छोटे भाई और मां को गाली दी और मारने के लिए दौड़ा लिया। घायल पिता का बड़हलगंज में स्थित निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस घटना के बाद आरोपित घर से फरार है। पीड़ित पक्ष से तहरीर मिलने पर पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है।

मरवट के कोमल गौंड ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका बड़ा बेटा मनबढ़ किस्म का है। हर दिन शराब पीकर घर आता, उन्हें और उनकी पत्नी व छोटे बेटे जगरनाथ को गाली देता। विरोध करने पर मारता-पीटता। कोमल ने बताया कि घर के अंदर बाहरी लोगों को लेकर आता है और नशा करता है। जब उससे बाहर जाने को कहा जाता तो विवाद करने लगता।