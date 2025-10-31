Language
    गोरखपुर में शराबी बेटे ने मां को दी गाली, पिता को चाकू मारकर किया घायल

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 07:35 AM (IST)

    गोरखपुर के बड़हलगंज में एक शराबी बेटे ने अपने पिता को चाकू मारकर घायल कर दिया। उसने अपनी मां और छोटे भाई को भी गालियां दीं और उनसे मारपीट की। पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस आरोपी बेटे की तलाश कर रही है। घायल पिता का इलाज अस्पताल में चल रहा है।

    बड़हलगंज के मरवट गांव का मामला, आरोपित घर से फरार

    संवाद सूत्र, बड़हलगंज। मरवट गांव में गुरुवार को शराबी बेटे ने पिता को चाकू मारकर घायल कर दिया। छोटे भाई और मां को गाली दी और मारने के लिए दौड़ा लिया। घायल पिता का बड़हलगंज में स्थित निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस घटना के बाद आरोपित घर से फरार है। पीड़ित पक्ष से तहरीर मिलने पर पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है।

    मरवट के कोमल गौंड ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका बड़ा बेटा मनबढ़ किस्म का है। हर दिन शराब पीकर घर आता, उन्हें और उनकी पत्नी व छोटे बेटे जगरनाथ को गाली देता। विरोध करने पर मारता-पीटता। कोमल ने बताया कि घर के अंदर बाहरी लोगों को लेकर आता है और नशा करता है। जब उससे बाहर जाने को कहा जाता तो विवाद करने लगता।

    गुरुवार को छोटा बेटा पूजा कर रहा था। इसी दौरान बड़ा बेटा शराब पीकर घर पहुंचा और पत्नी को गाली देने लगा। यह सुनकर छोटे बेटे ने विरोध किया तो उससे मारपीट करने लगा। दोनों का झगड़ा छुड़ाने गया तो पहले मारापीटा और फिर चाकू मार दिया। बचाव में गई पत्नी को भी घायल कर दिया। धमकी दी कि जान से मार देगा।

    थाना प्रभारी चंद्रभान सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आरोपित की तालाश की जा रही है।