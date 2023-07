गोरखपुर में रोइंग स्पोर्ट्स सेंटर की उम्मीदों को लगे पंख, रोइंग प्रतियोगिता के शानदार आयोजन का पड़ा असर

यूपी रोइंग एसोसिएशन ने डिप्टी सीएम को रोइंग फेडरेशन आफ इंडिया का अनुरोध पत्र सौंपा। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कालेज में रोइंग शिक्षण-प्रशिक्षण का बैच शुरू करने की मांग की गई है । माना जा रहा है कि रामगढ़ताल में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स रोइंग प्रतियोगिता के शानदार आयोजन के बाद रोइंग स्पोर्ट्स सेंटर की उम्मीदों को पंख लगा है।

गोरखपुर में रोइंग स्पोर्ट्स सेंटर की उम्मीदों को लगे पंख। (फाइल फोटो)

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स रोइंग प्रतियोगिता के शानदार आयोजन के बाद रामगढ़ताल व इसके समीप स्थित वाटर स्पोर्ट्स कांपलेक्स में रोइंग स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित होने की उम्मीदों को पंख लग रहे हैं। इसे लेकर रोइंग फेडरेशन आफ इंडिया ने यूपी रोइंग एसोसिएशन के माध्यम से प्रदेश सरकार को अनुरोध पत्र देकर रोइंग स्पोर्ट्स सेंटर की स्थापना में पूरा सहयोग देने की बात कही है। बुधवार को यूपी रोइंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात की और उन्हें स्मृति चिह्न, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स रोइंग प्रतियोगिता की पत्रिका और रोइंग फेडरेशन आफ इंडिया की अध्यक्ष राजलक्ष्मी सिंह देव की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित अनुरोध पत्र सौंपा। गोरखपुर को केंद्र में रखकर उत्तर प्रदेश को रोइंग का हब बनाने के लिए रोइंग फेडरेशन आफ इंडिया ने प्रदेश सरकार के समक्ष दो अनुरोध किए हैं। पहला गोरखपुर के वीर बहादुर सिंह आवासीय स्पोर्ट्स कालेज में बालक व बालिका वर्ग में क्रमशः 21-21 की प्रारंभिक क्षमता से रोइंग शिक्षण-प्रशिक्षण का बैच प्रारंभ करने का है। दूसरा, गोरखपुर के रामगढ़ताल व वाटर स्पोर्ट्स कांपलेक्स में भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के सहयोग से रोइंग स्पोर्ट्स सेंटर की स्थापना का करने का है। उप मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वालों में रोइंग प्रतियोगिता के मैनेजर एवं यूपी रोइंग एसोसिएशन के सचिव सुधीर शर्मा, उपाध्यक्ष हरीश शर्मा, राकेश शुक्ला, संयुक्त सचिव एसएम भट्ट, संदीप अरोड़ा तथा सदस्य सुमन चौधरी शामिल रहीं।

