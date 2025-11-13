Delhi Blast: गोरखपुर में भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में बढ़ाई गई गश्त, सादी वर्दी में घूम रही क्यूआरटी



जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद पुलिस सतर्क हो गई है। एसएसपी राजकरन नय्यर ने जिले में सुरक्षा बढ़ाने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। उन्होंने पुलिस गश्त बढ़ाने के साथ ही क्यूआरटी टीम को सादी वर्दी में लगातार पैट्रोलिंग करने का निर्देश दिया है।

एसएसपी ने सभी थानेदारों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में बाजार, कस्बे, शापिंग माल, प्रमुख मार्ग और अन्य संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखने को कहा है। लावारिश और संदिग्ध हाल में खड़े वाहनों की सघन जांच कर उन्हें जब्त करने का निर्देश दिया है। पुलिस टीमों को किसी भी असामान्य गतिविधि या संदिग्ध व्यक्ति की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने और उच्चाधिकारियों को सूचित करने को निर्देश है।

होटल और रेस्टोरेंट में आने वाले बाहरियों की जांच हो। साथ ही होटल में काम करने वाले कर्मियों को भी निर्देशित किया गया है, उनके होटल में ठहरे किसी भी व्यक्ति पर उन्हें आशंका हो वह तत्काल सूचना दें। इसके अलावा एसएसपी ने जनता से भी अपील की है कि वे संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की जानकारी तुरंत डायल 112 और स्थानीय थाना पुलिस को दें।

पुलिस के अनुसार कैंट, कोतवाली, तिवारीपुर, रामगढ़ताल, गीडा, सहजनवां, चिलुआताल थाना क्षेत्र में सबसे अधिक भीड़ जुटती है। इन थाना क्षेत्रों में फैक्ट्री, स्कूल, कालेज, शापिंग माल, मंदिर, पर्यटन स्थल सबसे अधिक होने से यहां पर लोगों का आना-जाना लगा रहता है।