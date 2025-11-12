Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली ब्लास्ट के बाद नेपाल बॉर्डर के साथ बिहार से सटे हर डगर पर कड़ी नजर, तलाशे गए लावारिस वाहन

    By Satish Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 08:10 AM (IST)

    दिल्ली में विस्फोट के बाद पूर्वांचल की सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। नेपाल और बिहार से सटे इलाकों में सघन जाँच चल रही है। पुलिस सभी मार्गों और सार्वजनिक स्थलों पर चौकसी बरत रही है। लावारिस वाहनों की तलाश की जा रही है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    - होटल,माल,स्टेशन व बाजार में पुलिस ने दूसरे दिन भी की सघन जांच

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद पूर्वांचल के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा एजेंसियों ने मोर्चा संभाल लिया है। नेपाल बार्डर से लेकर बिहार की सीमा तक सघन जांच कराई जा रही है।

    एडीजी जोन मुथा अशोक जैन और डीआइजी डा. एस. चनप्पा ने सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को आदेश दिया है कि सीमा पार आने-जाने वाले हर रास्ते, गांव और चौक-चौराहे पर चौकसी बढ़ाई जाए।

    सोमवार रात से ही गोरखपुर, महराजगंज, कुशीनगर और देवरिया जिले में पुलिस सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। थाना और चौकी स्तर पर पुलिस अधिकारी हर आने-जाने वाले वाहन की जांच कर रहे हैं।बार्डर से सटे सोनौली, ठूठीबारी, बरगदवा, बनकटा, बांसगांव, और बैतालपुर मार्गों पर विशेष सतर्कता रखी जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह भी पढ़ें- गोरखपुर में फर्जी IAS गौरव कुमार की मुश्किलें बढ़ीं, युवती ने दर्ज कराई शिकायत

    रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, अस्पताल और बाजार में डाग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते की टीमों ने जांच अभियान चलाया। शहर के गोलघर, असुरन, शाहपुर, मेडिकल रोड, पादरी बाजार और मोहद्दीपुर चौराहे पर पुलिस ने देर रात तक गश्त की। कालोनी,पार्किंग क्षेत्र में कहीं कोई लावारिस वाहन तो नहीं खड़ा है इसकी भी छानबीन हुई।

    पुलिस ने स्थानीय लोगों से कहा कि अगर कहीं पर कोई लावारिस वाहन खड़ा है तो पुलिस को तुरंत बताएं। एडीजी जोन मुथा अशोक जैन ने बताया जोन के सभी जिलों में पुलिस हाई अलर्ट पर है। सार्वजनिक स्थल पर सघन जांच कराई जा रही है।