दिल्ली ब्लास्ट के बाद नेपाल बॉर्डर के साथ बिहार से सटे हर डगर पर कड़ी नजर, तलाशे गए लावारिस वाहन

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद पूर्वांचल के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा एजेंसियों ने मोर्चा संभाल लिया है। नेपाल बार्डर से लेकर बिहार की सीमा तक सघन जांच कराई जा रही है।

एडीजी जोन मुथा अशोक जैन और डीआइजी डा. एस. चनप्पा ने सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को आदेश दिया है कि सीमा पार आने-जाने वाले हर रास्ते, गांव और चौक-चौराहे पर चौकसी बढ़ाई जाए।

सोमवार रात से ही गोरखपुर, महराजगंज, कुशीनगर और देवरिया जिले में पुलिस सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। थाना और चौकी स्तर पर पुलिस अधिकारी हर आने-जाने वाले वाहन की जांच कर रहे हैं।बार्डर से सटे सोनौली, ठूठीबारी, बरगदवा, बनकटा, बांसगांव, और बैतालपुर मार्गों पर विशेष सतर्कता रखी जा रही है।