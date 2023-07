Gorakhpur News: दुकान जाने के लिए घर से निकला युवक, राप्ती नदी में मिला शव; परिवार में मचा कोहराम

युवक तिवारीपुर के बड़े काजीपुर का रहने वाला था। वह भालोटिया मार्केट में दवा की दुकान पर काम करता था। मंगलवार को वह दुकान के लिए घर से निकला लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटा। घरवालों ने काफी खोजबीन की लेकिन उसका पता नहीं चला। दुकान पर पूछा गया तो पता चला कि वह आया ही नहीं था। इधर उसका शव राप्ती में मिला तो घर में कोहराम मच गया।

राप्ती में मिला दुकान जाने के लिए निकले युवक का शव। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। दुकान जाने के लिए घर से निकले युवक का शव राजघाट में नए पुल के पास मिला। जेब में मिले कागजात से पहचान कर गीडा थाना पुलिस ने सूचना स्वजन को दी। खोजबीन में जुटे परिवार के लोगों को शव मिलने की जानकारी मिली तो घर में चित्कार मच गई। घरवालों का रो-रोकर बुरा हाल है। यह है मामला तिवारीपुर के बड़े काजीपुर का निवासी श्रवण पटवा का 21 वर्षीय पुत्र अमित भालोटिया मार्केट में दवा की दुकान पर काम करता था। मंगलवार की सुबह 11 बजे वह घर से दुकान पर जाने के लिए निकला। देर रात तक न पहुंचने पर स्वजन ने खोजबीन शुरू की, लेकिन जानकारी नहीं मिली। परिवार के लोग दुकान पर गए तो पता चला कि अमित आया ही नहीं था। गुरुवार की सुबह गीडा थाना पुलिस ने राजघाट में नए पुल के पास अमित का शव मिलने की सूचना दी। थानाध्यक्ष तिवारीपुर चंद्रभान सिंह ने बताया कि स्वजन ने थाने पर सूचना नहीं दी थी। गीडा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीटेक छात्र का नौ दिन बाद भी नहीं मिला सुराग बीटेक छात्र का नौ दिन बाद भी सुराग नहीं मिला है। सीसी कैमरा फुटेज व सर्विलांस की मदद से तलाश कर रही है। दो दिन पहले छात्र का लोकेशन मऊ जिले के घोषी में मिला। पुलिसकर्मी पहुंचे तो मोबाइल फोन बंद मिला। तिवारीपुर थाना क्षेत्र के बड़े काजीपुर निवासी जियाउल हसन का पुत्र फैसल जिया बीटेक का छात्र है। 21 जून, 2023 की सुबह स्कूटी लेकर वह घर से निकला था तबसे लापता है। खोजबीन के बाद 23 जून को जियाउल हसन ने इसकी सूचना तिवारीपुर थाना पुलिस को दी। तिवारीपुर थाना प्रभारी चंद्रभान सिंह ने बताया कि छात्र की तलाश चल रही है।

Edited By: Pragati Chand