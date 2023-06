Gorakhpur News: शादी के 55 दिन बाद फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव, पिता ने ससुरालियों पर लगाया हत्या का आरोप

शादी के 55 दिन बाद ही संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता का शव फंदे से लटका मिला। मामला गोरखपुर जिले के कैंट क्षेत्र के दाउदपुर का है। मृतका के पिता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी बेटी शीतल चौहान की शादी चार मई 2023 को दाउदपुर निवासी रमेश चौहान के पुत्र संतोष चौहान से हुई थी। ससुराल वालों की मांग के अनुसार सबकुछ दिया था।

संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता का फंदे से लटका मिला शव। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Your browser does not support the audio element.

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। गोरखपुर शहर के कैंट क्षेत्र के दाउदपुर में शादी के 55 दिन बाद ही संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता का शव फंदे से लटका मिला। सूचना पर पहुंचे मायके वालों ने पति समेत ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। वहीं ससुराल वालों ने पुलिस से खुदकुशी की बात कही। यह है पूरा मामला शाहपुर क्षेत्र के बशारतपुर निवासी महिला के पिता संजय चौहान की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। संजय ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी बेटी शीतल चौहान की शादी चार मई 2023 को दाउदपुर निवासी रमेश चौहान के पुत्र संतोष चौहान से हुई थी। ससुराल वालों की मांग के अनुसार सबकुछ देते हुए उन्होंने अपनी बेटी की शादी की। इसके बाद भी ससुराल जाने के बाद दहेज के लिए पति और सास उसे परेशान कर रहे थे। बेटी ने कई बार बताया था कि उसकी सास पसंद नहीं कर रही है। ससुराल में उसे मारा-पीटा जा रहा है। पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की हत्या कर ससुराल वालों ने फंदे से लटका दिया है। सीओ योगेन्द्र सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है। करंट से वृद्धा की मृत्यु कैंपियरगंज क्षेत्र के माधोपुर गांव में फसल की सुरक्षा के लिए खेत में लगाए गए विद्युत प्रवाहित झटका मशीन के तार की चपेट में आने से 60 वर्षीय वृद्ध महिला की मौत हो गई। गांव की गुजराती देवी बुधवार की सुबह आठ बजे खेत में मूंग तोड़ने गई थीं। बगल खेत में किसान ने धान की फसल की सुरक्षा के लिए विद्युत प्रवाहित झटका मशीन से संचालित तार का बाड़ लगाया है। तार की चपेट में आने से महिला की मृत्यु हो गई। घर वापस न आने पर स्वजन दोपहर में खोजते हुए खेत में पहुंचे तो वहां गुजराती देवी मृत पड़ी थीं। स्वजन ने सूचना कैंपियरगंज पुलिस को दी। थाना प्रभारी राजकुमार सिंह ने बताया कि तहरीर नहीं मिली है।

Edited By: Pragati Chand