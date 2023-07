Gorakhpur News: अयोध्या गए व्यापारी का लखनऊ में मिला शव, रात में पत्नी से फोन पर कहा था- सुबह आऊंगा घर

गोरखपुर के रहने वाले व्यापारी पांच जुलाई को खरीदारी करने की बात कहकर घर से अयोध्या के लिए निकले थे। उसी दिन देर रात से उनका मोबाइल फोन बंद था। हालांकि इससे पहले उनकी बात पत्नी से हुई तो व्यापारी ने अगले दिन सुबह आने की बात कही थी। उधर फोन बंद मिलने के बाद खोजबीन की गई लेकिन कुछ पता नहीं चला। वहीं सात को उनका शव मिला।

गोरखपुर के व्यापारी सुशील वाधवानी की फाइल फोटो। -स्वजन

लखनऊ/गोरखपुर, जागरण। खरीदारी करने अयोध्या गए 42 वर्षीय व्यापारी सुशील वाधवानी का शव शुक्रवार को लखनऊ में रिवर फ्रंट के पास गोमती नदी के किनारे मिला। दो दिन से सुशील का मोबाइल फोन बंद था। स्वजन ने गोरखनाथ थाने में उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति साफ होगी। यह है पूरा मामला गोरखनाथ के हुमायूंपुर उत्तरी निवासी सुशील वाधवानी ब्रेकरी की दुकान पर नमकीन और चाकलेट की सप्लाई करते थे। अयोध्या से वह सामान लाते थे। पांच जुलाई की सुबह वह खरीदारी करने अयोध्या जाने की बात कहकर घर निकले। रात में 12 बजे पत्नी कशिश से फोन पर बात हुई थी। अगले दिन सुबह कशिश ने सुशील को फोन मिलाया तो बंद था। काफी प्रयास के बाद भी संपर्क न होने पर अपने भाई व रिश्तेदारों को बताया। खोजबीन करने के बाद भी पता न चलने पर शुक्रवार की शाम गोरखनाथ थाने में सुशील की गुमशुदगी दर्ज करा दी। एक घंटे बाद लखनऊ के गौतमपल्ली थाना से स्वजन के पास फोन कर सुशील का शव मिलने की सूचना दी। चिनहट के मटियारी में रहने वाले चचेरे भाई विमल ने थाने पहुंचकर पहचान की। प्रभारी निरीक्षक थाना गौतमपल्ली के मुताबिक मृतक के शरीर पर कोई जाहिरा चोट के निशान नहीं मिले हैं। उनके पास से मिले पहचान पत्र के आधार पर परिवारजन को जानकारी दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। देर रात स्वजन शव लेकर घर पहुंचे। परिवार में पत्नी कशिश व एक बेटी और बेटा है। पत्नी से कहा था सुबह आ जाऊंगा घर पांच जुलाई की रात में पत्नी कशिश से फोन पर बातचीत के दौरान सुशील ने कहा था कि सामान लोड हो गया है। कल सुबह सात बजे तक घर आ जाउंगा। 10 बजे तक सुशील के घर न पहुंचने पर पत्नी ने बात करने के लिए फोन किया तो बंद बताने लगा। परिवार के लोग अनहोनी की आशंका जता रहे हैं।

