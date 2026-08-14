गोरखपुर विश्वविद्यालय में 93 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश संपन्न, अब 19 अगस्त से स्पॉट काउंसिलिंग

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्नातक एवं परास्नातक कक्षाओं में प्रवेश की दूसरे चरण की आनलाइन काउंसिलिंग गुरुवार को समाप्त हो गई। सीट आवंटन के बाद शुल्क जमा करने वाले अभ्यर्थियों ने प्रमाणपत्रों का सत्यापन कराकर प्रवेश की अंतिम औपचारिकता पूरी कर ली। अब रिक्त सीटों पर स्पाट काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा।

प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक प्रो. हर्ष कुमार सिन्हा के अनुसार दो चरणों की आनलाइन काउंसिलिंग के माध्यम से परिसर की 7487 और केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया में शामिल महाविद्यालयों की 1752 सीटों पर प्रवेश पूरा हो चुका है। सीधे प्रवेश वाले कुछ पाठ्यक्रमों और लेटरल एंट्री वाले पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया भी अगले सप्ताह तक पूरी होने की उम्मीद है। जिन विषयों में प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की गई थीं, उनमें दो चरणों की काउंसिलिंग के बाद 93 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश कार्य पूरा हो गया है।