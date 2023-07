DDU Entrance Exam 2023: गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए परीक्षा आज से शुरू, 31 जुलाई तक चलेगी

DDU Entrance Exam 2023 गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में दो पाली में छह केंद्रों पर चार विषयों की परीक्षाओं का आयोजन होगा। पहले दिन यानी शनिवार को बीएससी गणित व गृह विज्ञान और परास्नातक अंग्रेजी व भौतिकी के लिए परीक्षा होगी। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए हर केंद्र पर एक- एक केंद्राध्यक्ष और पर्यवेक्षक की तैनाती की गई है।

गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए परीक्षा आज से शुरू। -जागरण

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में सत्र 2023-24 के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन शनिवार से शुरू होने जा रहा है। पहले दिन दो पाली में होने वाली परीक्षा की पहली पाली में बीएससी गणित प्रथम वर्ष में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, जबकि दूसरी पाली में एमए अंग्रेजी और एमएससी भौतिक विज्ञान के प्रथम प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित होगी। दो पाली में होगी परीक्षा सुबह नौ बजे से 11 बजे तक पहली पाली में होने वाली परीक्षा के लिए कुल 3200 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है, जबकि दोपहर दो से चार बजे के बीच आयोजित परीक्षा में 747 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। 435 अभ्यर्थी एमए अंग्रेजी के लिए और 312 अभ्यर्थी एमएससी भौतिक विज्ञान के लिए। पहली पाली की परीक्षा के लिए छह और दूसरी पाली की परीक्षा के लिए एक-एक केंद्र बनाए गए हैं। दूसरी पाली की परीक्षा के दोनों केंद्र कला संकाय में ही हैं। हर केंद्र पर 500 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा हर केंद्र पर 500 अभ्यर्थियों के परीक्षा देने के लिए व्यवस्था की गई है। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए हर केंद्र पर एक-एक केंद्राध्यक्ष और पर्यवेक्षक की तैनाती की गई है। शनिवार से शुरू होने वाली परीक्षा का सिलसिला 31 जुलाई तक चलेगा। स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षाएं 28 जुलाई और परास्नातक पाठ्यक्रम के लिए होने वाली परीक्षाएं 31 जुलाई को सम्पन्न होंगी। एमए मनोविज्ञान की प्रवेश परीक्षा अब 23 को अभ्यर्थियों की मांग पर गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन ने एमए मनोविज्ञान, पीजी डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स और पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसिलिंग की प्रवेश परीक्षा की तिथि में बदलाव किया है। पहले यह परीक्षा 21 जुलाई को होने वाली थी, अब यह 23 जुलाई की सुबह पहली पाली में होगी।

