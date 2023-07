Gorakhpur News: बिजली का फाल्ट ठीक कर रहे संविदाकर्मी लाइनमैन की करंट से मौत, घरवालों ने किया हंगामा

मामला खजनी क्षेत्र का है। यहां छपिया फीडर के तालनवर के खपड़हवा में प्राथमिक विद्यालय के पास ट्रांसफार्मर का फ्यूज उड़ गया था। जिसको सही करने के लिए संविदाकर्मी जसवंत कुमार पहुंचे। जैसे ही पोल पर चढ़े अचानक 11 हजार वोल्ट के करंट की चपेट में आने से नीचे गिर गया और मौके पर मृत्यु हो गई। जिससे परिवार में हंगामा मच गया।

बिजली का फाल्ट ठीक कर रहे संविदाकर्मी लाइनमैन की करंट से मौत। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

