गोरखपुर में संगठन सृजन की बैठकों के बीच हड़कंप, सर्किट हाउस में गश खाकर गिरे कांग्रेस सांसद के PA
महाराष्ट्र के रामटेक से कांग्रेस सांसद श्याम कुमार बर्वे के निजी सचिव फारुक खान गोरखपुर सर्किट हाउस में बेहोश हो गए, जिन्हें एम्स ले जाया गया और उनकी ...और पढ़ें
HighLights
कांग्रेस सांसद के निजी सचिव गोरखपुर सर्किट हाउस में बेहोश हुए।
फारुक खान को एम्स ले जाया गया, हालत अब सामान्य है।
सांसद श्याम बर्वे संगठन सृजन अभियान हेतु गोरखपुर दौरे पर हैं।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। संगठन सृजन अभियान में गोरखपुर आए महाराष्ट्र के रामटेक से कांग्रेस के सांसद श्याम कुमार बर्वे के निजी सचिव फारुक खान बुधवार सुबह सर्किट हाउस में बेहोश हो गए। इससे अफरातफरी मच गई। आननफानन निजी सचिव को एम्स ले जाया गया। वहां थोड़ी देर उपचार के बाद उनकी हालत सामान्य हुई। बताया जा रहा है कि लगातार आ रहे फोन के कारण निजी सचिव को उलझन होने लगी थी और थोड़ी देर में ही वह गिर गए। गनीमत रही कि उन्हें चोट नहीं लगी।
संगठन सृजन अभियान के तहत गोरखपुर जिले में जिला व महानगर संगठन की अलग-अलग बैठकर होनी है। इसमें जिलाध्यक्ष व महानगर अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी करने वालों से भी आवेदन लिए जाने हैं। इस कारण महानगर व जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों में उत्साह भी है। जिलाध्यक्ष पद पर 16 और महानगर अध्यक्ष पद के लिए आठ से ज्यादा नेता दावा कर रहे हैं। एक प्रोफार्मा पर इनको अपनी दावेदारी देनी है।
सांसद बुधवार तड़के सर्किट हाउस पहुंचे। वह महाराष्ट्र से सड़क मार्ग से निजी सचिव के साथ यहां आए हैं। यहां जिलाध्यक्ष राजेश कुमार तिवारी व महानगर अध्यक्ष रवि प्रताप निषाद ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वह सोने चले गए।
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पांच दिन रहेंगे
सांसद को गोरखपुर जिले का पर्यवेक्षक बनाया गया है। लोकसभा का सत्र चलने के कारण उनको गोरखपुर आने में देर हुई। वह ब्लाको में जाकर कांग्रेसियों से बात करेंगे।