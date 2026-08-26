गोरखपुर में संगठन सृजन की बैठकों के बीच हड़कंप, सर्किट हाउस में गश खाकर गिरे कांग्रेस सांसद के PA

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। संगठन सृजन अभियान में गोरखपुर आए महाराष्ट्र के रामटेक से कांग्रेस के सांसद श्याम कुमार बर्वे के निजी सचिव फारुक खान बुधवार सुबह सर्किट हाउस में बेहोश हो गए। इससे अफरातफरी मच गई। आननफानन निजी सचिव को एम्स ले जाया गया। वहां थोड़ी देर उपचार के बाद उनकी हालत सामान्य हुई। बताया जा रहा है कि लगातार आ रहे फोन के कारण निजी सचिव को उलझन होने लगी थी और थोड़ी देर में ही वह गिर गए। गनीमत रही कि उन्हें चोट नहीं लगी।

संगठन सृजन अभियान के तहत गोरखपुर जिले में जिला व महानगर संगठन की अलग-अलग बैठकर होनी है। इसमें जिलाध्यक्ष व महानगर अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी करने वालों से भी आवेदन लिए जाने हैं। इस कारण महानगर व जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों में उत्साह भी है। जिलाध्यक्ष पद पर 16 और महानगर अध्यक्ष पद के लिए आठ से ज्यादा नेता दावा कर रहे हैं। एक प्रोफार्मा पर इनको अपनी दावेदारी देनी है।