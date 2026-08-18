'यूपी में अर्थव्यवस्था 3 गुना, माफिया रसातल में...' गोरखपुर में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में मंगलवार को ‘पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना’ के शुभारंभ के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अच्छी सरकार आती है तो सभी का विकास होता है। उन्होंने कहा कि पहले पुलिसकर्मियों के लिए अच्छे बैरक तक उपलब्ध नहीं थे, जबकि आज प्रदेश के जिलों में पुलिस के भवन सबसे ऊंचे भवनों में शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं था। सड़क पर दंगे, लूटपाट और अव्यवस्था होती थी। उस समय न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी और न ही आवागमन की बेहतर सुविधा थी।

उन्होंने कहा कि आज सरकार पर आरोप लगाने वाले लोग इसलिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वे अपने कार्यकाल में कुछ नहीं कर पाए और भाजपा सरकार विकास कार्य कर रही है। योगी ने कहा कि पिछली सरकारों ने उत्तर प्रदेश को ‘बीमारू राज्य’ बना दिया था। सरकारी धन की लूट हुई और विकास का लाभ सीमित क्षेत्रों तक पहुंचा। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार से अर्जित धन विदेशों में जमा किया गया।