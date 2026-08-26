गोरखपुर को मिली 117 करोड़ की सौगात, 29 अगस्त को सीएम योगी करेंगे 139 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर के विकास और जनसुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए शहर को 117.14 करोड़ रुपये की 139 विकास परियोजनाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन परियोजनाओं का 29 अगस्त को शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें 47.15 करोड़ रुपये की 109 परियोजनाओं का शिलान्यास और 69.99 करोड़ रुपये की 30 परियोजनाओं का लोकार्पण शामिल है।

शिलान्यास वाली परियोजनाओं में पार्कों के सुंदरीकरण, सड़क-नाली निर्माण, स्ट्रीट लाइट, आवासीय भवन और जल-सीवर व्यवस्था से जुड़े काम प्रमुख हैं। वहीं, लोकार्पित होने वाली परियोजनाओं में पेयजल आपूर्ति सुधारने के लिए पाइपलाइन विस्तार, नलकूपों की स्थापना और इंडिया मार्क-2 हैंडपंपों की रीबोरिंग के काम शामिल हैं।

शिलान्यास और लोकार्पण संबंधी इन काम नगर निगम क्षेत्र में सड़क, जलनिकासी, पेयजल, प्रकाश, पार्क और बाढ़ नियंत्रण जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण हैं।



पार्कों के सुंदरीकरण से लेकर सड़क-नाली के होंगे काम नई परियोजनाओं में शहर के अलग-अलग वार्डों के पार्कों को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। 7.60 करोड़ रुपये की लागत से 47 पार्कों के सुंदरीकरण के कार्य कराए जाएंगे। इससे पार्कों में नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलने के साथ हरियाली भी बढ़ेगी। इसके अलावा शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 11.92 करोड़ रुपये से 41 सड़क और नाली निर्माण के कार्य शुरू होंगे।

इससे कई इलाकों में आवागमन और जलनिकासी की समस्या दूर करने में मदद मिलेगी। वहीं विभिन्न स्थानों पर प्रकाश व्यवस्था मजबूत करने के लिए 5.57 करोड़ रुपये के सात कार्य भी कराए जाएंगे।



जल-सीवर व्यवस्था होगी बेहतर जलभराव और पेयजल से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए जलकल विभाग और नगर निगम के माध्यम से 16.99 करोड़ रुपये के 13 कार्य शुरू किए जाएंगे। इनमें पाइपलाइन विस्तार, सीवर व्यवस्था और जलभराव से राहत के लिए जरूरी कार्य शामिल हैं। वहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नगर वार्ड संख्या 66 में कर्मचारियों के लिए 5.07 करोड़ रुपये की लागत से आवासीय भवन का निर्माण किया जाएगा। इससे कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।



पेयजल से लेकर बाढ़ नियंत्रण के होंगे काम

कार्यक्रम के दौरान 69.99 करोड़ रुपये के 30 कार्य जनता को समर्पित किए जाएंगे। इनमें सबसे बड़ा हिस्सा पेयजल व्यवस्था से जुड़े कार्यों का है। राज्य सेक्टर कार्यक्रम के तहत 39.90 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न वार्डों में पाइपलाइन विस्तार, नलकूप स्थापना और इंडिया मार्क-2 हैंडपंपों की रीबोरिंग के 29 कार्य पूरे हो चुके हैं।

वहीं, बाढ़ से राहत दिलाने के लिए बाढ़ पंपिंग स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने और उनके सुदृढ़ीकरण का कार्य भी पूरा हो चुका है। राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से कराए गए इस कार्य पर 30.09 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इसके लोकार्पण के बाद जलभराव और बाढ़ की स्थिति में पंपिंग व्यवस्था को और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।