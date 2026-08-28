गोरखनाथ विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे सीएम योगी, छात्रों का करेंगे मार्गदर्शन

जागरण संवादाता, गोरखपुर। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का पांचवां स्थापना दिवस शुक्रवार को विश्वविद्यालय परिसर में उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। समारोह में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी उत्सवी माहौल को खास बनाएगी। मुख्य कार्यक्रम शाम तीन बजे आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री अपने आशीर्वचन से विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे। इस अवसर पर वह विद्यार्थियों से संवाद भी करेंगे।

मुख्यमंत्री शुक्रवार को गोरखपुर आएंगे। विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में संवाद के दौरान विद्यार्थी अपने लक्ष्यों, अब तक के अध्ययन से जुड़े अनुभव और समसामयिक विषयों पर मुख्यमंत्री से चर्चा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री विद्यार्थियों को उनको लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करेंगे।