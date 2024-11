मुंबई की फातिमा खान ने एक्स पर पोस्ट करके मुख्यमंत्री की हत्या की धमकी दी थी। मुंबई पुलिस ने रविवार फातिमा को हिरासत में लिया था। जांच में वह मानसिक रोगी पाई गई थी। फातिमा के पोस्ट को गोरखपुर के रियाजुल हक अंसारी नामक युवक ने सैफ अंसारी नाम से बने अपने अकाउंट से सोमवार को री-पोस्ट करते हुए धमकी लिखी है।

उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ।- फाइल फोटो