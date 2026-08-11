सावन शिवरात्रि पर CM योगी ने मानसरोवर मंदिर में किया रुद्राभिषेक, प्रदेश की समृद्धि के लिए की प्रार्थना
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन शिवरात्रि पर गोरखपुर के प्राचीन मानसरोवर मंदिर में रुद्राभिषेक किया। उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि और कल्या ...और पढ़ें
HighLights
सीएम योगी ने सावन शिवरात्रि पर रुद्राभिषेक किया।
गोरखपुर के प्राचीन मानसरोवर मंदिर में अनुष्ठान संपन्न।
प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि और कल्याण की प्रार्थना की।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पावन सावन माह की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि, सावन शिवरात्रि (मंगलवार) को गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ क्षेत्र में स्थित प्राचीन मानसरोवर मंदिर में रुद्राभिषेक कर भगवान भोलेनाथ से प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना की।
गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा मंगलवार को लगातार दूसरे दिन रुद्राभिषेक किया गया। मानसरोवर मंदिर से पहले उन्होंने सोमवार को गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में रुद्राभिषेक किया था।
प्राचीन मानसरोवर मंदिर में सीएम योगी ने देवाधिदेव महादेव को विल्व पत्र, कमल पुष्प, दूर्वा, अनेकानेक पूजन सामग्री अर्पित करने कर बाद शहद, दही, शर्करा, गोदुग्ध और जल से उनका अभिषेक किया।
यह भी पढ़ें- युवा शक्ति से बदला पूर्वांचल, प्रति व्यक्ति आय में तीन गुना से अधिक की बढ़ोतरी : CM योगी
गोरखनाथ मंदिर के विद्वत पुरोहितगण ने शुक्ल यजुर्वेद संहिता के रुद्राष्टाध्यायी के महामंत्रों द्वारा रुद्राभिषेक कराया। रुद्राभिषेक के बाद मुख्यमंत्री वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन व आरती कर अनुष्ठान को पूर्ण किया। उन्होंने देवाधिदेव महादेव से चराचर जगत के कल्याण तथा प्रदेशवासियों के आरोग्यमय, सुखमय, समृद्धमय व शांतिमय जीवन की मंगलकामना की।