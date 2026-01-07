सीएम योगी का गोरखपुर दौरा आज, पिपराइच फोरलेन का करेंगे निरीक्षण; जरूरतमंदों को बाटेंगे कंबल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। विकास कार्यों का जायजा लेने और जनसेवा के अपने अभियान को गति देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को गोरखपुर आएंगे। इस दौरान वह फोरलेन रोड कनेक्टिविटी की महत्वपूर्ण परियोजना (गोरखपुर-पिपराइच फोरलेन) का स्थलीय निरीक्षण करेंगे, महानगर में दो रैन बसेरों की व्यवस्थाओं को परखेंगे और जरूरतमंदों में कंबल वितरित करेंगे।

अपने इस दौरे में मुख्यमंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े रहे, दिवंगत समाजसेवी परमेश्वर प्रसाद के रेती चौक स्थित आवास पर जाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार सुबह करीब दस बजे गोरखपुर आएंगे। सबसे पहले वह रेती चौक पर परमेश्वर प्रसाद के घर (रामप्रसाद आप्टिशियन) जाएंगे। परमेश्वर प्रसाद का विगत दिनों निधन हो गया। मुख्यमंत्री उन्हें श्रद्धांजलि देकर शोकाकुल परिजनों को ढांढस बंधाएंगे।