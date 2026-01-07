Language
    सीएम योगी का गोरखपुर दौरा आज, पिपराइच फोरलेन का करेंगे निरीक्षण; जरूरतमंदों को बाटेंगे कंबल

    By Arun Chand Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 06:58 AM (IST)

    विकास कार्यों का जायजा लेने और जनसेवा के अपने अभियान को गति देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को गोरखपुर आएंगे। इस दौरान वह फोरलेन रोड कने ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।- फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। विकास कार्यों का जायजा लेने और जनसेवा के अपने अभियान को गति देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को गोरखपुर आएंगे। इस दौरान वह फोरलेन रोड कनेक्टिविटी की महत्वपूर्ण परियोजना (गोरखपुर-पिपराइच फोरलेन) का स्थलीय निरीक्षण करेंगे, महानगर में दो रैन बसेरों की व्यवस्थाओं को परखेंगे और जरूरतमंदों में कंबल वितरित करेंगे।

    अपने इस दौरे में मुख्यमंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े रहे, दिवंगत समाजसेवी परमेश्वर प्रसाद के रेती चौक स्थित आवास पर जाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार सुबह करीब दस बजे गोरखपुर आएंगे। सबसे पहले वह रेती चौक पर परमेश्वर प्रसाद के घर (रामप्रसाद आप्टिशियन) जाएंगे। परमेश्वर प्रसाद का विगत दिनों निधन हो गया। मुख्यमंत्री उन्हें श्रद्धांजलि देकर शोकाकुल परिजनों को ढांढस बंधाएंगे।

    यहां से वह गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगे और शाम करीब चार बजे निर्माणाधीन गोरखपुर-पिपराइच फोरलेन मार्ग का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। सड़क निर्माण की प्रगति का हाल जानने के बाद मुख्यमंत्री राप्तीनगर और मोहरीपुर में स्थित रैन बसेरों का निरीक्षण और यहां जरूरतमंदों में कंबल वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर मंगलवार की देर शाम तक प्रशासन और पुलिस के अधिकारी तैयारियों में जुटे रहे।

