CM Yogi Gorakhpur Visit: कल 78 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे सीएम योगी, 43 कार्यों का करेंगे शिलान्यास

CM Yogi Gorakhpur Visit मुख्यमंत्री योगी कल गोरखपुर वासियों को बड़ी सौगात देंगे। वे मिनी स्पोर्ट्स कांप्लेक्स सहित 43 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 78 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं। 63 परिषदीय विद्यालयों के कायाकल्प पर 11.24 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वहीं स्पोर्ट्स कांप्लेक्स के निर्माण पर छह करोड़ 17 लाख 80 हजार रुपये खर्च होंगे।

मिनी स्पोर्ट्स कांप्लेक्स का प्रस्तावित माडल। सौ. इंटरनेट मीडिया

