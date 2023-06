गोरखनाथ महोत्सव में आएंगे CM योगी, अनूप जलोटा व चंदन दास के सुरों पर झूमेगा गोरखपुर; अरुण गोविल भी होंगे शामिल

संस्था ओमकारम की ओर से गोरखपुर के राप्ती तट स्थित गुरु गोरक्षनाथ घाट पर तीन जुलाई से गोरखनाथ महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के आकर्षण अनूप जलोटा चंदन दास और अरुण गोविल होंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे। वे भजन सम्राट के भजनों का आनंद लेने के साथ ही गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में लोगों को संबोधित भी करेंगे।

गोरखनाथ महोत्सव में आएंगे CM योगी आदित्यनाथ। -जागरण

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। राप्ती नदी के गुरु गोरक्षनाथ घाट पर तीन जुलाई से आयोजित होने वाले दो दिवसीय महोत्सव के उद्धाटन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। आयोजक संस्था ओमकारम के आग्रह को मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया है। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कार्यक्रम संयोजक नबारुन चटर्जी ने बताया कि मुख्यमंत्री शाम छह बजे से शुरू होने वाले कार्यक्रम में एक घंटे 20 मिनट रहेंगे। इस दौरान वह भजन सम्राट अनूप जलोटा के भजनों को सुनेंगे और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में लोगों को संबोधित भी करेंगे। गुरु गोरक्षनाथ घाट पर तीन जुलाई से होगा महोत्सव नबारुन चटर्जी ने बताया कि महोत्सव के आयोजन के लिए तीन जुलाई की सुबह पांच बजे गोरखनाथ मंदिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद लेकर प्रभातफेरी भी निकाली जाएगी। प्रभातफेरी में अनूप जलोटा के साथ गजल व भजन गायक चंदन दास व स्थानीय कलाकार शामिल होंगे। गुरु गोरक्षनाथ घाट के आयोजन स्थल पर पहुंचकर प्रभातफेरी का समापन होगा। संस्था के मुख्य संरक्षक अनूप जलोटा ने वीडियो संदेश जारी कर लोगों से प्रभातफेरी में शामिल होने का आह्वान किया है। कार्यक्रम में अभिनेता अरुण गोविल भी जुड़े हैं। पहले दिन भजन सम्राट के भजनों पर झूमेंगे लोग महोत्सव के पहले दिन अनूप जलोटा के भजनों की प्रस्तुति के बाद मंच पर अरुण गोविल का टाक-शो आयोजित होगा। दूसरे दिन चार जुलाई को पहले चंदन दास भजनों की प्रस्तुति देंगे, उसके बाद स्थानीय कलाकारों से मंच सजेगा। इस महोत्सव के साथ संस्था राप्ती के तट पर शाही आरती भी शुरू करने जा रही है। आरती का क्रम नियमित रूप से हर शाम जारी रखने की योजना है।

