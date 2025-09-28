Language
    CM योगी ने किए मां पाटेश्वरी के दर्शन-पूजन, प्रदेश-देश व लोककल्याण की कामना की

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 11:43 AM (IST)

    गोरक्षपीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर बलरामपुर पहुंचे। उन्होंने मां पाटेश्वरी मंदिर में रात्रि विश्राम किया और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। रविवार को उन्होंने मंदिर में दर्शन पूजन किया और आरती उतारी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की और गोशाला में गायों को चारा खिलाया। उन्होंने श्रद्धालुओं का अभिवादन किया और बच्चों को चॉकलेट दी।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। गोरक्षपीठाधीश्वर व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर शनिवार को बलरामपुर पहुंचे थे। यहां उन्होंने मां पाटेश्वरी मंदिर में रात्रि विश्राम किया। मुख्यमंत्री ने मंदिर की व्यवस्थाओं व नवरात्रि मेले की तैयारियों की जानकारी ली।

    इसके बाद गोरक्षपीठाधीश्वर व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार प्रातः तुलसीपुर में देवी शक्तिपीठ मां पाटेश्वरी मंदिर में दर्शन, पूजन-अर्चन किए। मां की आरती उतारी। मुख्यमंत्री ने मां से सुखी, स्वस्थ व प्रसन्नचित्त उत्तर प्रदेश की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री गोशाला गए, जहां उन्होंने गायों को गुड़ व चारा खिलाया। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया।

    इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में आये श्रद्धालुओं का अभिवादन भी किया। बच्चों को देखकर उनके पास पहुंचे और हालचाल जाना। फिर उन्हें चॉकलेट भी दी और खूब मन लगाकर पढ़ने को कहा। इस दौरान मंदिर के महंत मिथिलेश नाथ योगी, कालीबाड़ी मंदिर गोरखपुर के महंत रवींद्र दास भी मौजूद रहे।