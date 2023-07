CM Yogi: सोमवती अमावस्या पर सीएम ने किया रुद्राभिषेक, देशवासियों के आरोग्यमय-सुखमय, समृद्धमय जीवन की मंगलकामना

UP CM Yogi Gorakhpur मठ के मुख्य पुरोहित आचार्य रामानुज त्रिपाठी व अन्य आचार्य एवं पुरोहितगण ने शुक्ल यजुर्वेद संहिता के रुद्राष्टाध्यायी के महामंत्रों द्वारा रुद्राभिषेक का अनुष्ठान पूर्ण कराया। रुद्राभिषेक के बाद उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन व आरती की। विधि विधान से पूर्ण हुए अनुष्ठान के उपरांत मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के आरोग्यमय सुखमय समृद्धमय व शांतिमय जीवन की मंगलकामना की।

CM Yogi Adityanath: सोमवती अमावस्या के सुखद योग में सीएम योगी ने किया रुद्राभिषेक

Your browser does not support the audio element.

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। सावन मास के दूसरे सोमवार को सोमवती अमावस्या के सुखद सर्वार्थ सिद्धि विशेष योग में गोरक्षपीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में रुद्राभिषेक व हवन कर देवाधिदेव महादेव से लोकमंगल की कामना की। गोरखनाथ मंदिर में की आराधना सावन मास के प्रथम दिन भी गोरक्षपीठाधीश्वर ने रुद्राभिषेक कर सभी नागरिकों के जीवन में सुख, समृद्धि की प्रार्थना की थी। गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान सावन के दूसरे सोमवार को भी उन्होंने भगवान शंकर की विशेष आराधना कर चराचर जगत के कल्याण की प्रार्थना की। सोमवार प्रातः गोरखनाथ मंदिर के अपने आवास के प्रथम तल स्थित शक्तिपीठ में सीएम योगी ने भोलेनाथ को विल्व पत्र, कमल पुष्प आदि अर्पित करने कर बाद दूध, एवं फल के रस से रुद्राभिषेक किया।

Edited By: Abhishek Saxena