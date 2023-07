Guru Purnima: मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा-गौ सेवा, देखें सीएम योगी आदित्यनाथ की ये खास तस्वीरें

Guru Purnima गुरु के प्रति शिष्य का समर्पण नाथ योगियों की ताकत। महोत्सव में गूंजेंगे अनूप जलोटा के भजन। गुरु गोरखनाथ से शुरू हुई परंपरा को समृद्ध कर रहे योगी आदित्यनाथ। दुनिया को दे रहे गुरु के प्रति आस्था और सम्मान कायम रखने का संदेश। गुरु पूर्णिमा पर्व के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में पहुंचकर अपने गुरुओं को किया नमन।

गुरु पूर्णिमा पर गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की पूजा।

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। गुरु-शिष्य परंपरा की चर्चा बिना नाथ पीठ की चर्चा के पूरी नहीं होती, क्योंकि यह परंपरा इस पीठ का मूल है और नाथ योगियों की ताकत भी। इस परंपरा को कायम रखकर ही नाथ पीठ ने गुरु के प्रति आस्था और सम्मान को कायम रखने का संदेश पूरी दुनिया को दिया है। साथ ही दुनिया के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की। गौ सेवा की। वहीं जनता दर्शन के लिए आए लोगों की समस्याओं को सुना। गुरु पूर्णिमा पर गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर में की गौ सेवा सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में गौ सेवा की। गाय को उन्होंने चारा खिलाकर दुलार किया। जनता दर्शन में आए लोगों की सुनीं समस्याएं गोरखनाथ मंदिर में गौ सेवा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम में आये हुए लोगों की समस्याओं को सुना। गुरुओं की उतारी आरती नाथ पीठ में गुरु-शिष्य परंपरा की शुरुआत पहले नाथ योगी मत्स्येंद्र नाथ और गुरु गोक्षनाथ से शुरू हुई। गुरु गोरक्षनाथ की गुरु भक्ति के कहानियां आज भी लोगों को गुरु सम्मान के लिए प्रेरणा बनती हैं। उनके बाद के नाथ योगियों ने भी इस परंपरा को पूरी श्रद्धा और भक्ति निभाया। गुरुओं के बताए मार्ग पर चलकर ही वर्तमान गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ भी इस परंपरा को समृद्ध कर रहे हैं। उनकी सुबह गुरु पूजा से होती है तो शाम भी गुरुओं को ही समर्पित होती है। CM Yogi विधि विधान से करते हैं पूजा अर्चना मुख्यमंत्री जैसा महत्वपूर्ण राजनीतिक दायित्व मिलने के बाद भी उन्होंने परंपरा को मजबूत करने का सिलसिला जारी रखा। तमाम व्यस्तता के बाद भी वह गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विधि-विधान से गुरु-पूजा करने और शिष्यों को आशीर्वाद देने के लिए गोरखनाथ मंदिर जरूर आते हैं और इस वर्ष भी पहुंच चुके हैं।

Edited By: Abhishek Saxena