Gorakhpur News: जनता दर्शन में सीएम योगी ने सुनी फरियाद, बोले- बिना विलंब किए पीड़ितों की हो मदद

गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में आयोजित जनता दर्शन के दौरान समस्या लेकर पहुंचे लोगों की सीएम योगी ने बात सुनी। उन्‍होंने ने सभी को आश्वस्त किया कि किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर समस्या का वह प्रभावी निस्तारण कराएंगे।

#WATCH | Gorakhpur | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath listens to the grievances of the public during his 'Janta Darshan' program, in Gorakhnath temple. pic.twitter.com/XzQ2GIj31H