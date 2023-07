Gorakhpur News: भगवान झूलेलाल मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा शुरू, आज सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे उद्घाटन

CM Yogi Adityanath In Gorakhpur मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में अपने दौरे के दूसरे दिन यानि आज भगवान झूलेलाल मंदिर का उद्घाटन करेंगे। मंदिर में प्राण- प्रतिष्ठा हो गई है। रविवार की सुबह से मंदिर में चहल- पहल का माहौल दिखा। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर झूलेलाल समिति ने तैयारी पूरी कर ली है। मंदिर को काफी सुंदर और आकर्षक बनाया गया है।

भगवान झूलेलाल मंदिर का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। -जागरण

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। भगवान झूलेलाल मंदिर, गोरखनाथ में मूर्ति की प्राण- प्रतिष्ठा शनिवार को शुरू हो गई। सुबह-शाम पूजा की गई। रविवार की सुबह भी पूजा कर मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा की गई। आज के दिन ही मन, वचन व कर्म से पवित्र करने वाले चालिहो महोत्सव की शुरुआत होगी। सायं 4.30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर का उद्घाटन करेंगे। झूलेलाल समिति ने तैयारी पूरी कर ली है। मंदिर के खंभों, दीवारों व फर्श पर सफेद संगमरमर लगा दिया गया है। 14 सौ वर्गफीट में मंदिर का निर्माण किया गया है। नौ सौ वर्गफीट का हाल है, जिसमें मूर्ति स्थापित की जाएगी। क्या कहते हैं श्रद्धालु श्रद्धालु इंद्र एलानी ने कहा तीन साल तक हम लोग इधर-उधर झूलेलाल महोत्सव मनाते रहे। इस बार मंदिर का निर्माण पूरा हो जाने से महोत्सव मंदिर में मनेगा। श्रद्धालु मनोहर लाल ने कहा कि भगवान झूलेलाल हमारे आराध्य हैं। हर वर्ष हम धूमधाम से महोत्सव मनाते हैं। इस वर्ष मंदिर में आयोजन होगा तो उसकी दिव्यता ही कुछ और होगी।

