CM Yogi Visit: दो दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर आएंगे सीएम योगी, महाराणा प्रताप की मूर्ति का करेंगे अनावरण

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर अभी औपचारिक कार्यक्रम नहीं आया है लेकिन प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री आज दोपहर बाद गोरखपुर आएंगे। वे महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी कर सकते हैं। वहीं 16 जुलाई को सीएम गोरखनाथ क्षेत्र में नवनिर्मित झूलेलाल मंदिर का उद्धाटन करेंगे।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। - जागरण

Your browser does not support the audio element.

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर शनिवार यानी आज गोरखपुर आएंगे। वह दोपहर बाद साढ़े तीन बजे यहां पहुंच जाएंगे। शनिवार को ही तारामंडल में महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण करेंगे। शाम को अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी कर सकते हैं। रविवार को गोरखनाथ क्षेत्र स्थित नवनिर्मित झूलेलाल मंदिर का लोकार्पण करेंगे। सीएम के आगमन की तैयारी पूरी मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर अभी औपचारिक कार्यक्रम तो नहीं आया है, लेकिन इसे लेकर तैयारी पूरी की जा चुकी है। प्रताप सभागार तारामंडल में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दृष्टिगत शुक्रवार को साफ-सफाई एवं अन्य कार्य तेजी से पूरे कराए गए। सीएम गोरखनाथ मंदिर स्थित आवास में रात्रि विश्राम के बाद रविवार सुबह जनता दर्शन व सायं चार बजे झूलेलाल मंदिर का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री 16 को करेंगे झूलेलाल मंदिर का उद्घाटन झूलेलाल महोत्सव के अंतर्गत मन, वचन व कर्म से पवित्र करने वाले 40 दिन के चालिहो महोत्सव के पहले दिन 16 जुलाई को सायं लगभग 4:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ क्षेत्र में नवनिर्मित झूलेलाल मंदिर का उद्धाटन करेंगे। आसपास के जिलों से भी श्रद्धालुओं को कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। सूर्यकुंड में आयोजित सिंधी सभा की बैठक में अध्यक्ष राजेश नेभानी ने कहा कि भगवान झूलेलाल के मंदिर निर्माण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थान दिया है। उद्धाटन करने वह स्वयं आ रहे हैं, इससे हमारे समाज के लोग प्रसन्न है। सिंधी समाज मुख्यमंत्री के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इस अवसर पर लक्ष्मण नारंग, विक्की कुकरेजा, लक्ष्मण बुधवानी, अनिल वालानी, राकेश जुमनानी, विनोद मृगवानी, इंदु बजाज उपस्थित रहे।

Edited By: Pragati Chand