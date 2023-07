Gorakhpur: डाक सेवा के नए भवन की शुरुआत, CM योगी बोले- PM की वजह से आज डिजिटल क्रांति से जुड़ गया है डाक विभाग

सीएम ने कहा क‍ि आज गोरखपुर के लिए महत्वपूर्ण दिन है जब इन भवनों का शिलान्यास और उद्धघाटन हुआ है। डाक सेवाओं का हमारे जीवन में व्यापक प्रभाव रहा है। जब कोई साधन नहीं था तब भी डाक विभाग सेवाओं को प्रदान करता था। डिजिटल क्रांति के समय लगता था की डाक विभाग बंद हो जाएगा पर आज मोदीजी की वजह से डाक विभाग डिजिटल क्रांति से जुड़ गया है।

गोरखपुर, ऑनलाइन डेस्‍क। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रव‍िवार को गोरखपुर में पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालय के नवनिर्मित भवन और उप-डाकघर, आरोग्य मंदिर के शिलान्यास और पार्सल हब एवं नोडल डिलीवरी सेंटर के लोकार्पण समारोह में हिस्सा लिया। 'मोदीजी की वजह से डाक विभाग डिजिटल क्रांति से जुड़ गया है' सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा क‍ि आज गोरखपुर के लिए महत्वपूर्ण दिन है, जब इन भवनों का शिलान्यास और उद्धघाटन हुआ है। डाक सेवाओं का हमारे जीवन में व्यापक प्रभाव रहा है। जब कोई साधन नहीं था तब भी डाक विभाग सेवाओं को प्रदान करता था। डिजिटल क्रांति के समय लगता था की डाक विभाग बंद हो जाएगा पर आज मोदीजी की वजह से डाक विभाग डिजिटल क्रांति से जुड़ गया है। 20 से 25 साल पहले गावों में सबसे अधिक मांग पोस्ट ऑफिस की होती थी। सीएम योगी ने कहा, आज उसी डाक सेवा के नए स्वरूप को हम देख रहे हैं। पहले स्मृति डाक टिकट किसी के नाम से जाना जाता था कि यह व्यक्ति जरूर समाज मे कुछ खास किया होगा। हर काल खंड में डाक विभाग कभी पीछे नहीं रहा। एक तरफ जहां डाक सेवाओं में व्यापक क्रांति देखने को मिल रही है उसी अनुरूप डाक विभाग ने भी अपने आप को चेंज किया। UP: लखनऊ में दहाड़े अम‍ित शाह, बोले- तीसरी बार नरेन्द्र मोदी को पीएम और 300 से अधिक सीटें जीत हमें दिखाना है उन्‍होंने कहा, यह नया भवन डाक विभाग की बढ़ती लोकप्रियता और लोगों की जरूरतों का संकेत है। आज भारत दुनिया मे एक नए भारत के रूप में उभरा है। मोदीजी आज दुनिया के किसी देश मे जाते हैं तो वहां के लोगों में नया उत्साह पैदा होता है। पिछले सवा 3 साल से 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन भारत दे रहा है। दुनिया आज भारत के प्रबन्धन का लोहा मान रही है। भारत मे 9 साल में हुई प्रगति और समृद्धि से दुनिया भारत को देख रही है। सीएम ने कहा- दुन‍िया संकटमोचन के रूप में मोदीजी की ओर देखती है सीएम ने कहा क‍ि दुनिया में अगर कहीं संकट आता है तो लोग इससे उबरने में संकटमोचक के रूप में मोदीजी की ओर देखते हैं। डाक सेवाओं में व्यापक परिवर्तन हुआ है। इन सेवाओं का लाभ पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश उठाएगा और रेल के माध्यम से काफी लोग इस सेवा का लाभ उठाएंगे।

