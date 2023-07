CM योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में सुनी 200 लोगों की फरियाद, बोले- जन समस्या के समाधान में न हो कोताही

गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान अपनी समस्या लेकर आए 200 लोगों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एक-एक कर सभी के पास पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनी और समाधान के लिए आश्वस्त किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जन समस्या के समाधान में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जनता दर्शन में आए लोगों की समस्याएं सुनते सीएम योगी आदित्यनाथ। सौ. मंदिर प्रशासन

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर तैयारी व पर्यवेक्षक से जुड़ी व्यस्तता के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को जनता दर्शन में आकर लोगों से मुलाकात की। उन्होनें जनता दर्शन में आए लोगों की समस्याएं सुनीं और उसके निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हर पीड़ित के साथ संवेदनशील रवैया अपनाया जाए और उसकी समस्या का समाधान कर उसे संतुष्ट किया जाए। इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। सीएम ने 200 लोगों की सुनी समस्याएं गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार सुबह जनता दर्शन में करीब 200 लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं। मुख्यमंत्री एक-एक करके सबके पास गए और उनकी बात सुनी। सभी लोगों को आश्वस्त किया कि किसी को भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हर समस्या का समाधान कराया जाएगा। उन्होंने प्रार्थना पत्रों को संबंधित प्रशासन व पुलिस के अफसरों को देते हुए जरूरी निर्देश दिए। हर जरूरतमंद का कराया जाएगा इलाज जनता दर्शन में कई लोग गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सहायता की गुहार लेकर आए थे। उन्होंने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि इलाज संबंधी इस्टीमेट की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए जल्द शासन को उपलब्ध कराया जाए। हर जरूरतमंद को इलाज के लिए भरपूर सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

