गोरखपुर बालिका हत्याकांड: बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या में बर्खास्त सिपाही पर आरोप तय

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जिला अस्पताल से बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के मामले में बुधवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रथम विजय बहादुर यादव की अदालत ने बर्खास्त सिपाही अभिषेक यादव पर आरोप तय कर दिए। पुलिस की ओर से दाखिल आरोपपत्र के आधार पर न्यायालय ने मुकदमे की नियमित सुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए साक्षी को तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।



आरोपित सिपाही के प्रति आक्रोश को देखते हुए उसे न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से पेश नहीं किया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई। जेल अधीक्षक दिलीप पांडेय के पत्राचार के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल बृजेश सिंह को आरोपित की ओर से पैरवी के लिए नियुक्त किया। आरोप तय किए जाने के दौरान अधिवक्ता बृजेश सिंह ने न्यायालय के समक्ष आरोपों को गलत बताया।

उन्होंने कहा कि आरोपित से मारपीट कर जबरन जुर्म स्वीकार कराया गया है। वहीं, राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक राघवेंद्र त्रिपाठी ने अभियोजन पक्ष का पक्ष रखते हुए कहा कि अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि विचारण के दौरान साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने आरोप तय किए और 18 अगस्त को साक्ष्य के लिए तिथि नियत की है।

इस मामले में कोतवाली पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद अदालत में 187 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों से मिले सीसीटीवी फुटेज, पीड़िता की बहन के बयान, प्रत्यक्ष एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य, इलेक्ट्रानिक साक्ष्य तथा अन्य दस्तावेज शामिल हैं।