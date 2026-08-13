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    गोरखपुर बालिका हत्याकांड: बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या में बर्खास्त सिपाही पर आरोप तय

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 08:00 AM (IST)

    गोरखपुर में बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के मामले में बर्खास्त सिपाही अभिषेक यादव पर विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। मामले की अगली सुनव ...और पढ़ें

    विशेष पाक्सो अदालत ने पुलिस की 187 पन्नों की चार्जशीट के आधार पर शुरू की सुनवाई। जागरण

    विशेष पाक्सो अदालत ने पुलिस की 187 पन्नों की चार्जशीट के आधार पर शुरू की सुनवाई। जागरण

    HighLights

    1. बर्खास्त सिपाही अभिषेक यादव पर आरोप तय हुए।

    2. बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या का मामला।

    3. अगली सुनवाई 18 अगस्त को, गवाहों को तलब।

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जिला अस्पताल से बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के मामले में बुधवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रथम विजय बहादुर यादव की अदालत ने बर्खास्त सिपाही अभिषेक यादव पर आरोप तय कर दिए। पुलिस की ओर से दाखिल आरोपपत्र के आधार पर न्यायालय ने मुकदमे की नियमित सुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए साक्षी को तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।


    आरोपित सिपाही के प्रति आक्रोश को देखते हुए उसे न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से पेश नहीं किया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई। जेल अधीक्षक दिलीप पांडेय के पत्राचार के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल बृजेश सिंह को आरोपित की ओर से पैरवी के लिए नियुक्त किया। आरोप तय किए जाने के दौरान अधिवक्ता बृजेश सिंह ने न्यायालय के समक्ष आरोपों को गलत बताया।

    उन्होंने कहा कि आरोपित से मारपीट कर जबरन जुर्म स्वीकार कराया गया है। वहीं, राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक राघवेंद्र त्रिपाठी ने अभियोजन पक्ष का पक्ष रखते हुए कहा कि अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि विचारण के दौरान साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने आरोप तय किए और 18 अगस्त को साक्ष्य के लिए तिथि नियत की है।

    इस मामले में कोतवाली पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद अदालत में 187 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों से मिले सीसीटीवी फुटेज, पीड़िता की बहन के बयान, प्रत्यक्ष एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य, इलेक्ट्रानिक साक्ष्य तथा अन्य दस्तावेज शामिल हैं।

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    पुलिस के अनुसार, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से डीएनए और जैविक नमूनों समेत कुछ वैज्ञानिक परीक्षणों की रिपोर्ट अभी प्राप्त होना बाकी है। रिपोर्ट मिलने के बाद उसे पूरक चार्जशीट के माध्यम से न्यायालय में दाखिल किया जाएगा। वहीं आरोप तय होने के साथ ही मामले में नियमित सुनवाई का भी रास्ता साफ हो गया है। अब अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे।