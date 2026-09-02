गोरखपुर रेलवे भर्ती बोर्ड में फर्जीवाड़ा, सीबीआई ने शुरू की गहन जांच
गोरखपुर रेलवे भर्ती बोर्ड में हुए फर्जीवाड़े की जांच सीबीआई ने तेज कर दी है। सीबीआई लखनऊ की टीम विजिलेंस ...और पढ़ें
HighLights
सीबीआई ने गोरखपुर रेलवे भर्ती बोर्ड फर्जीवाड़े की जांच तेज की।
सहायक लोको पायलट भर्ती (2018-19) में अनियमितताओं की जांच हो रही।
पूर्व चेयरमैन पीके राय सहित कई अधिकारी-कर्मचारी कार्रवाई की जद में।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रेलवे भर्ती बोर्ड कार्यालय गोरखपुर में फर्जीवाड़ा की जांच तेज हो गई है। सीबीआइ टीम ने मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद विवेचना भी शुरू कर दी है। गोरखपुर पहुंची लखनऊ की सीबीआइ टीम ने विजिलेंस टीम की जांच रिपोर्ट और संबंधित फाइलें साथ लेकर चली गई। सीबीआइ टीम ने जांच रिपोर्टों को खंगालने के साथ संबंधित लोगों के बयान भी लिए हैं।
सीबीआइ रेलवे भर्ती बोर्ड कार्यालय में वर्ष 2018-19 में सहायक लोको पायलटों (एएलपी) की भर्ती के साथ नियुक्ति में फर्जीवाड़ा की जांच कर रही है। इस फर्जीवाड़ा में कई अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाई की गाज गिर चुकी है। रेलवे भर्ती बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन पीके राय और कार्यालय सहायक वरुण राज मिश्रा सेवामुक्त हो चुके हैं। विनय कुमार श्रीवास्तव आदि कर्मचारियों के खिलाफ जांच चल रही है।
दरअसल, रेलवे भर्ती बोर्ड कार्यालय ने एएलपी की भर्ती के लिए दोगुणा विज्ञापन निकाल दिया था। 1681 अभ्यर्थियों की परीक्षा के बाद भर्ती आरंभ हुई तो फर्जीवाड़ा का मामला खुला। तत्कालीन चेयरमैन ने लिखित परीक्षा के बाद कर्मचारियों के सहयोग से पैनल बनाने, जारी करने, मेडिकल व अभिलेखों की जांच में हेराफेरी शुरू कर दी।
न अधिकारियों को डर और न कर्मचारियों को भय। अधिकारी और कर्मचारी अपने मन से पैनल बनाते रहे और धन उगाही कर मनमाने ढंग से नियुक्ति करते रहे। कार्यालय के लोग गिरोह बनाकर नियुक्ति करने लगे। रेलवे भर्ती बोर्ड कार्यालय में भ्रष्टाचार का मामला प्रकाश में आया तो रेलवे बोर्ड ने नवंबर 2022 में तत्कालीन चेयरमैन को हटा दिया। उनके हटने के बाद भी फर्जीवाड़ा पर अंकुश नहीं लगा।
रेलकर्मियों ने बिना फार्म व परीक्षा के अपने बेटों को दे दी थी नौकरी
नए चेयरमैन नुरुद्दीन अंसारी की नियुक्ति के बाद भी कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की मनमानी चलती रही। कार्यालय में तैनात दोनों रेलकर्मियों ने 26 अप्रैल, 2024 को जारी पैनल में फर्जी ढंग से अपने बेटों का नाम शामिल कर दिया। कार्यालय अधीक्षक के बेटे राहुल प्रताप और निजी सचिव (द्वितीय) के बेटे सौरभ कुमार बिना फार्म भरे, परीक्षा दिए और मेडिकल टेस्ट के ही माडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में फिटर बन गए थे।
बरेली में फर्जीवाड़ा का पर्दाफाश हुआ तो रेलवे प्रशासन के कान खड़े हो गए। तत्कालीन चेयरमैन नुरुद्दीन निलंबित हुए थे। हालांकि, रेलवे बोर्ड ने उनका निलंबन बहाल कर दिया है। लेकिन, फर्जीवाड़ा प्रकरण में शामिल कर्मचारी चंद्र शेखर आर्या और राम सजीवन कैंट थाने में गैंग्सटर के आरोपित हैं। इसके अलावा कई अन्य कर्मचारियों को उनके मूल विभागों में भेजा गया। कुछ का स्थानांतरण हो गया।
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