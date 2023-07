BJP सांसद रमापति राम त्रिपाठी को एक साल का कारावास, 29 साल पुराने मामले में सुनाया गया फैसला

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रभाष त्रिपाठी ने 29 साल पुराने मामले में खजनी थाना क्षेत्र के झुड़िया निवासी एवं देवरिया से भाजपा सांसद रमापति राम त्रिपाठी एवं गुलरिहा थाना क्षेत्र के नाहरपुर निवासी संतराज यादव को एक साल के कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया है।

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। देवरिया से भाजपा सांसद रमापति राम त्रिपाठी व सभापति संतराज यादव को न्यायालय ने एक वर्ष कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रभाष त्रिपाठी ने सरकारी काम में बाधा डालने व पुलिसकर्मियों से मारपीट करने का करने के लगभग 29 साल पुराने मामले में सजा सुनाने के साथ दोनों लोगों पर 2300-2300 रुपये का अर्थदंड लगाया है। दोनों लोगों को न्यायालय ने जमानत पर रिहा कर दिया है। यह था मामला अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अम्बरीष चंद्र मल्ल का कहना था कि वादी उप निरीक्षक शिवमंगल सिंह अपने हमराहियों के साथ 16 जुलाई 1994 को भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष लालकृष्ण आडवानी के सुरक्षा व्यवस्था और शांति व्यवस्था में बेलीपार थानाक्षेत्र के नौसड़ में मौजूद था। लालकृष्ण आडवानी के नौसढ़ से गोरखपुर की तरफ जाने के कुछ देर बाद लगभग 12 बजे मरवडिया कुआं के पास हुई घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं द्वारा नारा लगाते और गाली गलौज करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध कर दिया गया। उप निरीक्षक शिवमंगल सिंह ने अपने हमराहियों के साथ समझाने का प्रयास किया तो आरोपित उग्र हो गए और वादी को पकड़कर थप्पड़ मुक्का से मारने लगे। डाक्टर रमापति राम त्रिपाठी एवं तत्कालीन जिलाध्यक्ष संतराज यादव उसकी सर्विस रिवाल्वर छीनने का प्रयास किए। घटना को देखकर हमराहियों और कर्मचारियों ने वादी को बचाने का प्रयास किया तो उपेंद्र दत्त शुक्ल के साथ आए सौ डेढ़ सौ कार्यकर्ता एक राय होकर पुलिस वालों को जान मारने की नीयत से टूट पड़े और ईट, पत्थर, कोल्ड ड्रिंग की बोतल, डंडा व लात मुक्का से बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। जनता में भय का माहौल व्याप्त हो गया और दुकानदार अपनी अपनी दुकान बंद कर भागने लगे। न्यायिक दंडाधिकारी ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उक्त निर्णय दिया।

