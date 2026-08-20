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गोरखपुर में इंतजार खत्म, भाजपा महानगर की नई कार्यकारिणी घोषित

By Rakesh Rai Edited By: Vivek Shukla
Updated: Thu, 20 Aug 2026 07:17 AM (IST)

भाजपा गोरखपुर महानगर की 22 सदस्यीय नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। इसमें सामाजिक समीकरण और संगठनात्मक अनुभव को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया है।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

HighLights

  1. भाजपा गोरखपुर महानगर की 22 सदस्यीय कार्यकारिणी घोषित।

  2. सामाजिक समीकरण और संगठनात्मक अनुभव को दी प्राथमिकता।

  3. विभिन्न वर्गों और समुदायों को मिला प्रतिनिधित्व।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। लंबे इंतजार के बाद बुधवार की रात भाजपा गोरखपुर महानगर इकाई की 22 सदस्यीय नई कार्यकारिणी घोषित कर दी गई। प्रदेश नेतृत्व की स्वीकृति के बाद महानगर अध्यक्ष रमेश प्रताप गुप्ता ने कार्यकारिणी की घोषणा की। नई टीम में सामाजिक समीकरण को नए सिरे से साधने के साथ संगठनात्मक अनुभव को भी प्राथमिकता दी गई है।

नई कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष पद पर वरुण चौरसिया, संतोष शुक्ला, पवन यादव, रणविजय शाही, मनीष जैन, रणविजय सिंह मुन्ना, अमृत लाल भारती व श्वेता श्रीवास्तव को जिम्मेदारी मिली है। महामंत्री पद पर अच्युतानंद शाही, समरेंदु कुमार सिंह और मनोज अग्रहरी हैं।

मंत्री पद पर सत्यम साहनी, आनंद अग्रहरी, जगनैन सिंह नीटू, उषा चौहान, प्रेमनाथ शुक्ला, निखिल मोटानी व सूरज गुप्ता को स्थान मिला है। विक्की कुकरेजा कोषाध्यक्ष और विश्वेश श्रीवास्तव कार्यालय मंत्री बनाए गए हैं। नई टीम में ब्राह्मण प्रतिनिधित्व दो, राजपूत तीन और पिछड़े वर्ग से अध्यक्ष सहित छह सदस्य हैं। अनुसूचित वर्ग की हिस्सेदारी बढ़कर एक से दो हुई है।

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पहली बार पंजाबी, सिंधी और मारवाड़ी समाज को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। महिला प्रतिनिधित्व दो है। अच्युतानंद शाही और रणविजय सिंह को फिर जिम्मेदारी मिली है, जबकि मनोज अग्रहरी व रणविजय सिंह मुन्ना को पदोन्नति मिली है। पिछली कार्यकारिणी के केवल चार पदाधिकारियों को ही नई कार्यकारिणी में जगह मिली है।