गोरखपुर में इंतजार खत्म, भाजपा महानगर की नई कार्यकारिणी घोषित

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। लंबे इंतजार के बाद बुधवार की रात भाजपा गोरखपुर महानगर इकाई की 22 सदस्यीय नई कार्यकारिणी घोषित कर दी गई। प्रदेश नेतृत्व की स्वीकृति के बाद महानगर अध्यक्ष रमेश प्रताप गुप्ता ने कार्यकारिणी की घोषणा की। नई टीम में सामाजिक समीकरण को नए सिरे से साधने के साथ संगठनात्मक अनुभव को भी प्राथमिकता दी गई है।

नई कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष पद पर वरुण चौरसिया, संतोष शुक्ला, पवन यादव, रणविजय शाही, मनीष जैन, रणविजय सिंह मुन्ना, अमृत लाल भारती व श्वेता श्रीवास्तव को जिम्मेदारी मिली है। महामंत्री पद पर अच्युतानंद शाही, समरेंदु कुमार सिंह और मनोज अग्रहरी हैं।