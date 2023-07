बंगाल की अरवी व मेघालय की अदरक बढ़ा रही जायका, गोरखपुर के महेवा मंडी में बढ़ी बाहरी सब्जियों की आवक

Gorakhpur News गोरखपुर में इन दिनों बंगाल की अरवी खाने का स्वाद बढ़ा रही तो मेघालय का अदरक चाय का जायका बढ़ा रही है। शहर के महेवा थोक फल-सब्जी मंडी में बाहरी सब्जियों की आवक बढ़ गई है। सबसे सस्ता बिक रहे बंडा से लोगों का काम चल रहा है। इसके अलावा सभी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं।

बाजार में बिक्री के लिए दुकान पर रखीं विभिन्न प्रकार की सब्जियां। -जागरण

