जागरण संवाददाता, गोरखपुर। चौरीचौरा के देवकही में कार्यक्रम के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्व सांसद भीष्म शंकर तिवारी और पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी के आवास तिवारी हाता जाएंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वह दोपहर 3.30 बजे देवकही से रवाना होंगे और 3.45 बजे धर्मशाला स्थित तिवारी हाता पहुंचेंगे। यहां करीब आधे घंटे रुकने के बाद 4.15 बजे एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेंगे। शाम 4.45 बजे विमान से लखनऊ रवाना होंगे।

बता दें कि विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी गोरखपुर के रास्ते पूर्वांचल में अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की तैयारी में है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बुधवार को चौरीचौरा की ऐतिहासिक धरती पर उतरेंगे।