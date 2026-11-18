गोरखपुर में अखिलेश यादव का शक्ति प्रदर्शन, रोड शो के बाद 'तिवारी हाता' पहुंचेंगे सपा प्रमुख
सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वह दोपहर 3.30 बजे देवकही से रवाना होंगे और 3.45 बजे धर्मशाला स्थित तिवारी हाता पहुंचेंगे। यहां करीब आधे घंटे रुकने के बाद 4.15 बजे एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेंगे। शाम 4.45 बजे विमान से लखनऊ रवाना होंगे।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। चौरीचौरा के देवकही में कार्यक्रम के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्व सांसद भीष्म शंकर तिवारी और पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी के आवास तिवारी हाता जाएंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वह दोपहर 3.30 बजे देवकही से रवाना होंगे और 3.45 बजे धर्मशाला स्थित तिवारी हाता पहुंचेंगे। यहां करीब आधे घंटे रुकने के बाद 4.15 बजे एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेंगे। शाम 4.45 बजे विमान से लखनऊ रवाना होंगे।
बता दें कि विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी गोरखपुर के रास्ते पूर्वांचल में अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की तैयारी में है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बुधवार को चौरीचौरा की ऐतिहासिक धरती पर उतरेंगे।
अखिलेश यादव के इंतजार में कार्यकर्ता
गोरखपुर एम्स के पास सपा कार्यकर्ता अखिलेश यादव का स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। कार्यकर्ता फूल-मालाओं से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करेंगे।
20 किलोमीटर करेंगे रोड शो
अखिलेश यादव दोपहर 12 बजे गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से करीब 20 किलोमीटर का रोड शो शुरू होगा। इसकी अवधि दो घंटे से अधिक रखी गई है। पहले जिले की सभी नौ विधानसभा क्षेत्रों से कार्यकर्ताओं को बुलाने की तैयारी थी। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बुलाए गए हैं। पार्टी ने एक लाख से अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी का लक्ष्य रखा है।
अखिलेश यादव के स्वागत में खड़े बुलडोजर
गोरखपुर में अखिलेश यादव के स्वागत में बुलडोजर खड़ा हुआ है, जिसपर सपा प्रमुख का पोस्टर लगाया गया है।
तीन साल बाद गोरखपुर आएंगे अखिलेश
देवकही गांव में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी शहीद बाबू बंधू सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद पूर्व छात्रनेता विनय कुमार सिंह उर्फ बिन्नू सिंह की दसवीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल होकर जनसभा को संबोधित करेंगे। एयरपोर्ट से देवकही तक पीडीए रथ पर उनका रोड शो होगा। यह आयोजन सपा की चुनावी ताकत और संगठन की सक्रियता परखने का बड़ा मौका होगा।