UP के सबसे खतरनाक AK-47 गैंग के तीन सदस्य गिरफ्तार, कई जा चुके हैं जेल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। अकटहवा पुल पर छठ के दिन हुई हिंसक घटना में शामिल एके-47 व रेड गैंग के तीन सदस्यों को पीपीगंज पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया।आरोपितो में एक नाबालिग भी है।दोपहर बाद तीनों को न्यायालय में पेश किया गया जहां से दो आरोपितों को जेल व अपचारी को बाल सुधार गृह भेज दिया गया।

सीओ कैंपियरगंज अनुराग सिंह ने बताया कि पीपीगंज थाना प्रभारी अरुण सिंह ने मंगलवार को कैंपियरगंज के सुरसा गांव में छापेमारी की। वहां से पुलिस ने संतोष कुमार यादव उर्फ रमेश, सर्वेश यादव उर्फ संदीप को गिरफ्तार किया।एक नाबालिग को अभिरक्षा में लिया गया।