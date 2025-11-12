Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP के सबसे खतरनाक AK-47 गैंग के तीन सदस्य गिरफ्तार, कई जा चुके हैं जेल

    By Satish Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 07:57 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश पुलिस ने एके-47 गैंग के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो राज्य के सबसे खतरनाक गिरोहों में से एक है। इन सदस्यों पर हत्या, लूट और अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर आरोप हैं। पुलिस अब गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है।

    prefferd source google
    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। अकटहवा पुल पर छठ के दिन हुई हिंसक घटना में शामिल एके-47 व रेड गैंग के तीन सदस्यों को पीपीगंज पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया।आरोपितो में एक नाबालिग भी है।दोपहर बाद तीनों को न्यायालय में पेश किया गया जहां से दो आरोपितों को जेल व अपचारी को बाल सुधार गृह भेज दिया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीओ कैंपियरगंज अनुराग सिंह ने बताया कि पीपीगंज थाना प्रभारी अरुण सिंह ने मंगलवार को कैंपियरगंज के सुरसा गांव में छापेमारी की। वहां से पुलिस ने संतोष कुमार यादव उर्फ रमेश, सर्वेश यादव उर्फ संदीप को गिरफ्तार किया।एक नाबालिग को अभिरक्षा में लिया गया।

    आरोपियों के पास से एक बाइक मिली जिस पर एके-47 गैंग का स्टिकर लगा हुआ था।पूछताछ में आरोपितों ने स्वीकार किया कि वे छठ के दिन अकटहवा पुल पर हुई मारपीट और फायरिंग की घटना में शामिल थे।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली ब्लास्ट के बाद गोरखपुर एयरपोर्ट परिसर में यात्रियों के वाहन को नहीं मिलेगा प्रवेश, सुरक्षा बढ़ी

    27 अक्टूबर को हुई थी घटना:
    घटना 27 अक्टूबर (छठ पर्व) की शाम को हुई थी जब एके-47 और रेड गैंग के सदस्यों की स्थानीय लोगों से कहासुनी हो गई।इसके बाद आरोपितों ने मारपीट व फायरिंग कर सनसनी फैला दी।घटना में सात लोग चोटिल हुए थे।

    पीपीगंज पुलिस ने इस मामले में 15 नामजद और 20 अज्ञात के विरुद्ध हत्या की कोशिश,बलवा,सेवन सीएलए के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपित पीपीगंज,कैंपियरगंज व महराजगंज जिले के पनियरा क्षेत्र के रहने वाले हैं।