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गोरखपुर में जेन अल्फा संग एयर चीफ मार्शल की खास बातचीत, बोले- फिल्मों जैसा नहीं होता युद्ध, सामूहिक सहमति से बनते हैं बड़े फैसले

By Satish Kr. Pandey Edited By: Vivek Shukla
Updated: Fri, 28 Aug 2026 11:07 AM (IST)

वायुसेना प्रमुख ने गोरखपुर में बच्चों को बताया कि वास्तविक युद्ध फिल्मों से भिन्न होता है, बड़े सैन्य निर्णय सामूहिक ...और पढ़ें

कैम्पियरगंज क्षेत्र के माथाबारी के सरस्वती गुरुकुल स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बच्चों से संवाद करते एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह। -अभिनव राजन चतुर्वेदी

कैम्पियरगंज क्षेत्र के माथाबारी के सरस्वती गुरुकुल स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बच्चों से संवाद करते एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह। -अभिनव राजन चतुर्वेदी

HighLights

  1. वायुसेना प्रमुख ने बच्चों को युद्ध की वास्तविकता समझाई।

  2. बड़े सैन्य निर्णय सामूहिक विचार-विमर्श से लिए जाते हैं।

  3. ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर युद्ध का अंतर बताया।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सिनेमा के पर्दे पर युद्ध भले ही एक नायक के फैसले और कुछ घंटों की कहानी जैसा दिखाई देता हो, असल युद्ध ऐसा नहीं होता। किसी बड़े सैन्य अभियान का निर्णय अकेले नहीं लिया जाता, बल्कि सभी संबंधित लोगों की सहमति और विचार-विमर्श के बाद फैसला होता है।

सरस्वती गुरुकुल माथाबारी में गुरुवार को जेन अल्फा के बच्चों ने जब एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह से पूछा कि उन्होंने कितने युद्ध लीड किए हैं तो उन्होंने आपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए वास्तविक युद्ध और फिल्मों में दिखाए जाने वाले युद्ध का अंतर भी समझाया।

बच्चों के सवालों में जिज्ञासा भी थी और देश की सुरक्षा को समझने की उत्सुकता भी। श्रद्धा, अनन्या, पूर्णिमा, आयुष, अरोही, ओम, अंशु, शुभम, वशिका, श्रुति, श्रेया और सुस्मिता ने बारी-बारी से एयर चीफ मार्शल से सवाल किए। आपरेशन सिंदूर से लेकर दुश्मन के इलाके में जवानों के जाने, फाइटर प्लेन उड़ाने, तकनीक और एयरफोर्स में आने तक सवाल पहुंचे।

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श्रद्धा ने पूछा कि आपरेशन सिंदूर के बारे में कितना बताया जा सकता है। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि सैन्य आपरेशन से जुड़ी हर जानकारी साझा नहीं की जा सकती। सेना हर दिन युद्ध के लिए तैयार रहती है।

सैनिक रोज ऐसी परिस्थितियों का अभ्यास करते हैं, जो वास्तविक युद्ध जैसी होती हैं। अवसर आने पर उसी तैयारी के साथ सेना काम करती है। अनन्या का सवाल था कि आपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारतीय जवान दुश्मन के इलाके में गए तो वायुसेना प्रमुख के रूप में उनके मन में क्या चल रहा था। उन्होंने कहा कि सेना का पेशा ही ऐसा है, जिसमें हर दिन खतरे के बीच रहना पड़ता है।

लड़ाई के समय व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर देश की सुरक्षा का लक्ष्य होता है। मिली जिम्मेदारी को पूरा करना और निर्धारित लक्ष्य हासिल करना ही प्राथमिकता रहती है। इसके बाद पूर्णिमा ने पूछा कि उन्होंने अब तक कितने युद्ध लीड किए हैं। एयर चीफ मार्शल ने बताया कि आपरेशन सिंदूर ही ऐसा आपरेशन था, जिसे उन्होंने लीड किया। इसके साथ उन्होंने बच्चों को युद्ध की वास्तविकता समझाई।

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कहा कि फिल्मों में युद्ध को कई बार बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जाता है, जबकि वास्तविकता में महत्वपूर्ण निर्णय अकेले नहीं लिए जाते। सभी संबंधित लोगों के विचार-विमर्श और सहमति के बाद निर्णय होता है। आयुष ने फाइटर प्लेन उड़ाते समय डर लगने का सवाल किया। जवाब मिला कि डर नहीं लगता, क्योंकि पायलट को इसके लिए पूरा प्रशिक्षण दिया जाता है। उड़ान के दौरान आने वाली अलग-अलग परिस्थितियों का अभ्यास कराया जाता है।

अरोही ने पूछा कि फाइटर प्लेन उड़ाते समय उनसे कभी गलती हुई है, एयर चीफ मार्शल ने अपने जीवन का प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा कि गलती होने पर उसे सुधारने का तरीका बताया जाता है। उनके साथ भी ऐसी घटना हुई थी। एक समय उनका प्रमोशन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने लक्ष्य नहीं छोड़ा। लक्ष्य पर अड़ा रहा और आज आपके बीच हूं। ओम ने पूछा कि प्लेन उड़ाते समय क्या कभी अपना घर दिखाई देता है।

एयर चीफ मार्शल ने कहा कि सैनिक के लिए पूरा देश ही उसका घर होता है। इसलिए उड़ान के दौरान वह हमेशा अपने घर को ही देखता है। सुभम ने बदलती तकनीक को लेकर सवाल किया। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि एयरफोर्स भी तकनीक के साथ लगातार बदल रही है। अगर तकनीक के साथ नहीं बदलेंगे तो दुश्मन से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए नई तकनीक को अपनाना और उसके अनुरूप क्षमता विकसित करना जरूरी है।

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अंशु ने विमान को रखने की जगह पूछी तो उन्होंने बताया कि विमान को हैंगर में रखा जाता है। वहीं ईंधन भरने के साथ तकनीकी जांच और रखरखाव किया जाता है। वशिका ने फाइटर प्लेन की डिजाइन चिड़िया जैसी होने का कारण पूछा। उन्होंने बताया कि विमान की बनावट हवा में सुगम और तेज उड़ान को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। पंखों और आकार की डिजाइन में वायु के दबाव और गति जैसे वैज्ञानिक पहलुओं का ध्यान रखा जाता है।

अविनाश ने पूछा कि एयरफोर्स में आने के लिए कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि जरूरी न्यूनतम योग्यता हासिल कर चयन प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि उन्हें अंग्रेजी कम आती थी। एनडीए के प्रशिक्षण के दौरान अंग्रेजी की परीक्षा में फेल हुए। घर चिट्ठी पहुंची तो परिवार चिंतित हुआ, लेकिन छह महीने बाद वह मेडल लेकर लौटे। अभ्यास करते रहिए, सफलता मिलेगी।

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श्रेया ने ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के एयरफोर्स में आने का रास्ता पूछा। उन्होंने कहा कि गांव के बच्चों के लिए भी अवसर हैं। पढ़ाई करें, न्यूनतम योग्यता हासिल करें और चयन प्रक्रिया में शामिल हों। चयन के बाद एयरफोर्स आगे का प्रशिक्षण देती है। सुस्मिता ने अच्छे नेतृत्व की खूबी पूछी तो उन्होंने कहा कि जो अपेक्षा आप दूसरों से करते हैं, उसे पहले खुद पर लागू करें। दूसरों से जिस व्यवहार और प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं, वैसा खुद भी करें। तभी अच्छे लीडर बन सकते हैं।

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बच्चों के सवालों में युद्ध की जिज्ञासा से लेकर करियर, तकनीक और नेतृत्व तक का विस्तार था। एयर चीफ मार्शल के जवाबों में सैन्य आपरेशन की संवेदनशील जानकारी भले ही नहीं थी, लेकिन बच्चों को यह जरूर समझ आया कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि वर्षों की तैयारी, प्रशिक्षण, तकनीक, अनुशासन और सामूहिक निर्णय क्षमता से लड़ा जाता है।