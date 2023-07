Gorakhpur: तीन जुलाई को बदल जाएगा चार थानों का क्षेत्र, अस्तित्व में आ जाएगा एम्स थाना; CM करेंगे लोकार्पण

गोरखपुर एम्स थाना कल से अस्तित्व में आ जाएगा। एम्स थाना कैंट शाहपुर खोराबार व चौरी चौरा थाने का क्षेत्र काटकर बना है। इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों होना है। एम्स थाने का क्षेत्र कूड़ाघाट से लेकर कुशीनगर जिले की सीमा तक होगा। थाने के लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारी जोरों पर है। मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी पूरी हो गई है।

गोरखपुर का नवनिर्मित थाना एम्स। - जागरण

गोरखपुर, सतीश पांडेय। लंबे समय से चल रही कवायद के बाद तीन जुलाई यानी कल एम्स थाना अस्तित्व में आ जाएगा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शीघ्र ही नए थानेदार की नियुक्ति कर दी जाएगी और नया थाना काम करना शुरू कर देगा। एम्स थाने का कार्यक्षेत्र कैंट, खोराबार, शाहपुर, चौरीचौरा थाना क्षेत्रों का हिस्सा काटकर तय किया गया है। एम्स में ओपीडी शुरू होने के साथ ही परिसर में थाना खोलने की कवायद तेज हो गई थी। एसएसपी के प्रस्ताव पर शासन ने दिसंबर, 2019 मुहर लगा दी, जिसके बाद एम्स थाना अस्तित्व में आ गया। कैंट थाने से इंजीनियरिंग कालेज, एम्स, एयरफोर्स, शाहपुर से झरना टोला व खोराबार से जगदीशपुर व चौरी चौरा थाने से सोनबरसा पुलिस चौकी को काटकर एम्स थाने का हिस्सा बनाया गया है। मुख्यमंत्री करेंगे लोकार्पण तीन जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ थाने के नवनिर्मित भवन के साथ ही एम्स थाने का लोकार्पण करेंगे, जिसको लेकर तैयारी चल रही है। लोकार्पण के साथ ही यह थाना अस्तित्व में आ जाएगा। कूड़ाघाट से लेकर कुशीनगर जिले की सीमा तक इस थाने का क्षेत्र होगा। किस थाने का कौन से मोहल्ले/गांव होगा एम्स का हिस्सा कैंट : पार्वती नगर, गिरधरगंज बाजार, आवास विकास कालोनी महादेव झारखंडी, महेरवा की बारी, यादव टोला, रामपुर भगता, भैरोपुर, नवलपुरवा, चाणक्यपुरी कालोनी, वीर बहादुरपुरम, महादेवपुरम, अभिषेक नगर, नंदानगर, गोकुलपुरम, कूड़ाघाट जीआरडी।

Edited By: Pragati Chand