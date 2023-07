Gorakhpur News: गीडा में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की तैयारी में अडानी समूह, 60 से 70 एकड़ जमीन की मांग

देश के प्रतिष्ठित औद्योगिक अडानी समूह की ओर से भी सीमेंट की बड़ी इकाई लगाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए गीडा प्रबंधन से 60 से 70 एकड़ तक जमीन की मांग की गई है। कंपनी के अधिकारियों ने गोरखपुर का दौरा भी कर लिया है। गीडा की ओर से उन्हें दो स्थानों पर जमीन दिखाई गई है।

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। माहौल बदला तो गोरखपुर में निवेश करने वालों की संख्या बढ़ने लगी है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) इसके लिए उनका पसंदीदा स्थल बन रहा है। धीरे-धीरे यहां भारी उद्योगों की संख्या बढ़ने लगी है। देश के प्रतिष्ठित औद्योगिक अडानी समूह की ओर से भी सीमेंट की बड़ी इकाई लगाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए गीडा प्रबंधन से 60 से 70 एकड़ जमीन की मांग की गई है। कंपनी के अधिकारियों ने गोरखपुर का दौरा भी कर लिया है। गीडा की ओर से उन्हें दो स्थानों पर जमीन दिखाई गई है। सुविधानुसार कौन सी जमीन कंपनी को लेनी है, निरीक्षण करने वाले अधिकारी इसको लेकर जल्द ही रिपोर्ट तैयार करेंगे। इस समूह के गोरखपुर में आने से भारी-भरकम निवेश होगा और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल सकेगा। गीडा में वर्तमान समय में पेप्सिको की बाटलिंग कंपनी वरुण बेवरेजेज की ओर से बाटलिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इसपर करीब एक हजार 71 करोड़ रुपये का निवेश हो रहा है। इसी तरह अंकुर उद्योग की ओर से सरिया बनाने का एकीकृत प्लांट लगाया गया है। गैलेंट समूह की ओर से पहले से ही यहां सरिया बनाने का प्लांट संचालित किया जा रहा है। इस समूह ने करीब 150 करोड़ रुपये की लागत से सीमेंट बनाने की इकाई भी स्थापित की है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे बनने के बाद धीरे-धीरे बड़े औद्योगिक घराने भी यहां निवेश में रुचि दिखा रहे हैं। इसी क्रम में अडानी समूह ने प्रक्रिया शुरू की है। सीमेंट की इकाई लगाने के लिए ऐसी जमीन की तलाश की जा रही है, जहां रेलवे की साइडिंग भी बनाई जा सके। गीडा की ओर से कंपनी के प्रतिनिधियों को औद्योगिक गलियारे में नरकटहा व भगवानपुर में जमीन दिखाई गई है। इसके साथ ही धुरियापार में भी जमीन दिखाई गई है। सहजनवा-दोहरीघाट नई रेल लाइन परियोजना धुरियापार से होकर गुजरेगी। यहां रेलवे साइडिंग भी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। अडानी समूह की ओर से सीमेंट फैक्ट्री के लिए जमीन की आवश्यकता व्यक्त की गई है। कंपनी के प्रतिनिधियों को दो स्थानों पर जमीन दिखाई गई है। जो भी निवेशक यहां आना चाहते हैं, उन्हें गीडा की ओर से पूरा सहयोग किया जाएगा।- पवन अग्रवाल, सीईओ, गीडा

