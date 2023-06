मंसूरगंज गांव में गुरुवार को जामुन तोड़ रहे तीन किशोर करंट की चपेट में आ गए। एक की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से झुलसे दो किशोरों को गोरखपुर मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है। अन्नी अपने मित्र बिट्टू व आकाश के साथ गांव के राइस मिल के समीप स्थित पेड़ से जामुन तोड़ने गया। हाइवोल्टेज बिजली के तार के चलते पेड़ में करंट उतर आया।

पेड़ से गुजर रहे हाईटेंशन तार की करंट की चपेट में आने से जामुन तोड़ रहे एक किशोर की मौत

जागरण संवाददाता, कप्तानगंज: मंसूरगंज गांव में गुरुवार को जामुन तोड़ रहे तीन किशोर करंट की चपेट में आ गए। एक की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से झुलसे दो किशोरों को गोरखपुर मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है। पेड़ से गुजर रहे हाइटेंशन तार की चपेट में आने से झुलसे किशोर पेड़ के ऊपर से बिजली का हाइटेंशन तार गुजरा है। दोपहर बाद लगभग तीन बजे अन्नी अपने मित्र बिट्टू व आकाश के साथ गांव के राइस मिल के समीप स्थित पेड़ से जामुन तोड़ने गया। तीनों एक साथ पेड़ पर चढ़कर जामुन तोड़ रहे थे कि ऊपर से गुजरे हाइवोल्टेज बिजली के तार के चलते पेड़ में करंट उतर आया। तीनों झुलसकर नीचे गिरे तो अन्नी की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से झुलसे अन्य दोनों किशोरों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मंसूरगंज में भर्ती कराया गया, जहां डाक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कालेज गोरखपुर रेफर कर दिया। एसडीएम व्यास नारायण उमराव, प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार सिंह, बिजली विभाग के अवर अभियंता अजीत कुमार आक्रोशित स्वजन व ग्रामीणों को समझा-बुझाकर शांत कराए। बिजली विभाग की तरफ से तत्काल 10 हजार रुपए अहेतुक सहायता दी गई। एसडीएम ने बताया कि मृत किशोर के स्वजन को सरकारी अहेतुक सहायता देने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं।

