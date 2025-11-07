वैशाली एक्सप्रेस में मोकामा के व्यापारी के पास से मिले 99.9 लाख रुपये, जांच में जुटे अधिकारी
वैशाली एक्सप्रेस में मोकामा के एक व्यापारी के पास से 99.9 लाख रुपये की बरामदगी हुई है। इतनी बड़ी रकम मिलने से अधिकारी हरकत में आ गए हैं और मामले की जांच कर रहे हैं। वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह पैसा कहां से आया और इसे कहां ले जाया जा रहा था।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार की सुबह वैशाली एक्सप्रेस से यात्रा के लिए पहुंचे एक व्यापारी के पास से 99.9 लाख रुपये नकद बरामद हुए। तलाशी के दौरान इतनी बड़ी राशि मिलने पर जीआरपी ने इसकी जानकारी आयकर विभाग को दी।व्यापारी के पास इस रकम के वैध दस्तावेज नहीं मिले, जिसके बाद पूरी नकदी जब्त कर जांच शुरू कर दी गई है।
जानकारी के मुताबिक, पकड़ा गया व्यापारी मुकुंद माधव, बिहार के मोकामा का निवासी है। वह वैशाली एक्सप्रेस से मुजफ्फरपुर जाने के लिए स्टेशन पहुंचा था। सुबह ट्रेन रवाना होने से पहले जीआरपी की नियमित चेकिंग के दौरान उसके बैग की तलाशी ली गई। बैग खोलते ही नोटों के बंडल देखकर पुलिसकर्मी चौंक गए।
पूछताछ में मुकुंद माधव ने बताया कि यह रकम वह व्यावसायिक कार्य के लिए जा रहा था, पर किसी भी तरह का वैध कागज़ या बिल प्रस्तुत नहीं कर सका।जीआरपी ने तत्काल आयकर विभाग को सूचना दी। टीम मौके पर पहुंची और नकदी की गिनती के लिए बैंक से मशीन मंगवाई गई। अधिकारियों की मौजूदगी में जब गिनती हुई तो कुल 99.9 लाख नकद निकले।
यह भी पढ़ें- गोरखपुर में साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़, क्रिप्टो करेंसी में करते थे लेन-देन; पांच गिरफ्तार
आयकर विभाग की टीम ने रकम को जब्त कर व्यापारी को हिरासत में ले लिया है। प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि यह राशि हवाला या अवैध लेन-देन से जुड़ी हो सकती है। पूछताछ में व्यापारी यह नहीं बता सका कि रकम उसे किसने दी और वह किसे देने जा रहा था। सूत्रों के अनुसार, व्यापारी ने यह स्वीकार किया कि उसने रूपये गोरखपुर से उठाए थे, पर देने वालों का नाम बताने से इंकार कर दिया।
आयकर विभाग की टीम अब उसके बैंक खातों, मोबाइल रिकार्ड और संभावित संपर्कों की जांच कर रही है। टीम ने यह भी स्पष्ट किया है कि रकम के स्रोत की पुष्टि होने तक पूरी नकदी विभागीय कब्जे में रहेगी। जीआरपी थाना प्रभारी अनुज सिंह ने बताया कि जांच फिलहाल जारी है। व्यापारी के संपर्कों की सूची तैयार कर छानबीन शुरू कर दी है। जल्द ही स्थिति साफ हो जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।