वैशाली एक्सप्रेस में मोकामा के व्यापारी के पास से मिले 99.9 लाख रुपये, जांच में जुटे अधिकारी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार की सुबह वैशाली एक्सप्रेस से यात्रा के लिए पहुंचे एक व्यापारी के पास से 99.9 लाख रुपये नकद बरामद हुए। तलाशी के दौरान इतनी बड़ी राशि मिलने पर जीआरपी ने इसकी जानकारी आयकर विभाग को दी।व्यापारी के पास इस रकम के वैध दस्तावेज नहीं मिले, जिसके बाद पूरी नकदी जब्त कर जांच शुरू कर दी गई है।

जानकारी के मुताबिक, पकड़ा गया व्यापारी मुकुंद माधव, बिहार के मोकामा का निवासी है। वह वैशाली एक्सप्रेस से मुजफ्फरपुर जाने के लिए स्टेशन पहुंचा था। सुबह ट्रेन रवाना होने से पहले जीआरपी की नियमित चेकिंग के दौरान उसके बैग की तलाशी ली गई। बैग खोलते ही नोटों के बंडल देखकर पुलिसकर्मी चौंक गए।

पूछताछ में मुकुंद माधव ने बताया कि यह रकम वह व्यावसायिक कार्य के लिए जा रहा था, पर किसी भी तरह का वैध कागज़ या बिल प्रस्तुत नहीं कर सका।जीआरपी ने तत्काल आयकर विभाग को सूचना दी। टीम मौके पर पहुंची और नकदी की गिनती के लिए बैंक से मशीन मंगवाई गई। अधिकारियों की मौजूदगी में जब गिनती हुई तो कुल 99.9 लाख नकद निकले।