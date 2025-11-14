Puja Special Trains: गोरखपुर समेत विभिन्न स्टेशनों से आज चलेंगी 14 पूजा स्पेशल, यहां देखें पूरा शेड्यूल
पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए 14 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इन ट्रेनों में अभी भी सीटें उपलब्ध हैं। यात्रियों की मांग को देखते हुए रेलवे 164 पूजा स्पेशल ट्रेनें 1,606 फेरों में चला रहा है। गोरखपुर, मुंबई, गुवाहाटी, पुणे, जोधपुर और बेंगलुरु जैसे शहरों के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। यात्री इन ट्रेनों में कन्फर्म टिकट लेकर यात्रा कर सकते हैं।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय समेत विभिन्न स्टेशनों से शुक्रवार को 14 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। पूर्वोत्तर रेलवे के रूट पर चलने वाली 14 पूजा स्पेशल ट्रेनों में अभी भी पर्याप्त बर्थें खाली हैं। यात्री कन्फर्म टिकट लेकर यात्रा पूरी कर सकते हैं। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि यात्रियों की बढ़ती संख्या के अनुरूप रिकार्ड संख्या में विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं।
यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से देश के महानगरों एवं प्रमुख नगरों के लिए 164 पूजा विशेष ट्रेनें 1,606 फेरों में चलाई जा रही हैं। 103 पूजा विशेष ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों से होकर देश के प्रमुख नगरों के लिये 1,397 फेरों में चलाई जा रही हैं। कुल 267 पूजा विशेष ट्रेनें 3,003 फेरों में चलाई जा रही हैं।
आज चलने वाली कुछ प्रमुख स्पेशल ट्रेनें
- 05131 गोरखपुर-बहराइच स्पेशल गोरखपुर से सुबह 05.25 बजे प्रस्थान कर आनन्दनगर, बढ़नी, गोंडा होते हुए चलाई जाएगी।
- 01080 गोरखपुर-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुम्बई) पूजा स्पेशल गोरखपुर से दोपहर बाद 14.30 बजे प्रस्थान कर गोंडा, कानपुर सेंट्रल, वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन (झांसी) होकर चलेगी।
- 05634 गोरखपुर-नारंगी (गुवाहाटी) स्पेशल गोरखपुर से शाम 04.55 बजे प्रस्थान कर सीवान, छपरा होते हुए चलाई जाएगी।
- 01416 गोरखपुर-पुणे स्पेशल गोरखपुर से शाम 05.30 बजे प्रस्थान कर गोंडा, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन (झांसी) होकर चलेगी।
- 04830 गोरखपुर-जोधपुर स्पेशल गोरखपुर से रात 11.25 बजे प्रस्थान कर बस्ती, अयोध्या धाम जंक्शन, लखनऊ होते हुए चलेगी।
- 06530 गोमतीनगर-सर एम विश्वेश्वरय्या टर्मिनल, बेंगलुरु स्पेशल गोमतीनगर से दोपहर 12.20 बजे प्रस्थान कर गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया सदर होकर चलेगी।
- 05049 छपरा-अमृतसर स्पेशल छपरा से सुबह 10.15 बजे प्रस्थान कर सीवान, थावे, तमकुही रोड, गोरखपुर होकर चलेगी।
इन ट्रेनों में उपलब्ध हैं पर्याप्त बर्थें
- 05634 गोरखपुर-नारंगी पूजा स्पेशल में 21 नवम्बर को शयनयान श्रेणी में 254 बर्थ।
- 03678 गोरखपुर-धनबाद पूजा स्पेशल में 17 नवम्बर को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 71, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 77 बर्थ, वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 396 एवं शयनयान श्रेणी में 223 बर्थ तथा 24 नवम्बर को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 78, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 84, वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 393 एवं शयनयान श्रेणी में 144 बर्थ।
- 04021 गोरखपुर-नई दिल्ली पूजा स्पेशल 15 नवम्बर को वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में 15 बर्थ, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 72 बर्थ एवं वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 310 बर्थ, 22 नवम्बर को वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में 16 बर्थ, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 76 बर्थ, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 335 बर्थ एवं शयनयान श्रेणी में 146 बर्थ तथा 29 नवम्बर को वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में 10, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 77 एवं वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 318 बर्थ।
- 04830 गोरखपुर-जोधपुर पूजा स्पेशल में 21 नवम्बर को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 31 एवं वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 76 बर्थ तथा 28 नवम्बर को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 48 एवं वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 124 बर्थ।
- 04097 हसनपुर-नई दिल्ली पूजा स्पेशल 16 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 543 बर्थ, 17 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 838 बर्थ, 18 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 899 बर्थ तथा 19 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 906 बर्थ।
- 04453 मानसी-नई दिल्ली पूजा स्पेशल में 24 नवम्बर को शयनयान श्रेणी में 49 बर्थ।
- 05049 छपरा-अमृतसर पूजा स्पेशल में 21 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 609 बर्थ तथा 28 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 563 बर्थ।
- 04607 छपरा-अमृतसर पूजा में 17 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 190 बर्थ तथा 24 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 362 बर्थ।
